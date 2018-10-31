Дело о нетрезвом вождении футболиста Башкирова передали в санкт-петербургский мировой суд

В среду, 31 октября, мировой суд 28 участка Ленинского района Самары должен был рассмотреть административное дело футболиста "Крыльев Советов" Евгения Башкирова.

Напомним, полузащитника задержали нетрезвым в ночь на 14 октября за рулем каршерингового авто.

Сам Башкиров в мировом суде не появился. Он направил ходатайство с просьбой рассмотреть дело без его участия по месту жительства — в Санкт-Петербурге.

Судья Шацкая удовлетворила это ходатайство. В итоге выносить решение о правонарушении будет суд участка № 129 Невского района Санкт-Петербурга.