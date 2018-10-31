Регион занял первое место в России по росту среднего чека автокредита

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по выдаче потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт. Такие данные по итогам третьего квартала 2018 года опубликовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, количество выданных автокредитов в регионе за девять месяцев 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилось на 12% и составило 4,3 тыс. займов. Однако средний чек автокредита вырос на 21% — это самый высокий показатель по стране. Поэтому по объемам выдачи автокредитов в денежном выражении рост составил 7% — 3,1 млрд рублей.

В общем по стране количество новых автокредитов выросло на 2%, объемы выдачи увеличились на 18%. За июль–сентябрь нынешнего года было выдано 153,3 тыс. кредитов на 127,3 млрд руб., годом ранее банки выдали 150,68 тыс. автокредитов на 107,5 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита увеличилась на 16%: с 714 до 831 тыс. рублей.

По объему выданных кредитных карт Самарская область также вошла в десятку лидеров РФ. Количество выданных кредитов выросло на 27% и составило 79,1 тыс. штук, их объем вырос на 54% и составил 5,2 млрд рублей. Средний чек займа по кредитной карте в регионе за год вырос на 21%. В целом по стране количество новых карт увеличилось на 22% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 48%. В июле–сентябре 2018 г. было выдано 3,1 млн новых карт с общим лимитом 222,6 млрд руб., годом ранее — 2,5 млн карт на 150,7 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился на 21%: с 60 до 73 тыс. рублей.

Кроме того, за девять месяцев 2018 г. в Самарской области было выдано 73,8 тыс. потребкредитов суммой более 100 тыс. руб. на общую сумму 21,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом по числу выданных кредитов составил 54%, по объемам кредитования — 62%. При этом средний чек кредита вырос на 5%. В целом по РФ объемы крупных кредитов наличными в третьем квартале выросли на 60%, а их количество - на 47%. За этот период было выдано 3,2 млн кредитов на 1,09 трлн руб. против 2,19 млн кредитов на 683,9 млрд руб. годом ранее. Средний чек прибавил 8%: с 312 до 339 тыс. рублей.