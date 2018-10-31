Начался суд о взятке в ФСБ за продажу краденного с "Прогресса" песка на "Самара Арену"

Суд Самарского района Самары рассматривает уголовное дело местного предприимчивого гражданина Алексея Зюмлина.

Его обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ при весьма интересных обстоятельствах. Как значится в обвинительном заключении, Зюмлин решил стать предпринимателем, не оформляя свой статус официально. Заняться он решил добычей песка.

Добывать песок мужчина планировал незаконно на территориях режимного объекта - РКЦ "Прогресс" - в Куйбышевском и Волжском районах. Продавать его Зюмлин собирался строителям для возведения стадиона "Самара Арена".

Подозреваемый встретился с сотрудником ФСБ и попросил его за 1 млн руб. не замечать всей этой предпринимательской деятельности, а также помочь не замечать ее сотрудникам полиции и РКЦ "Прогресс". Договоренность, казалось, была достигнута. Но что-то пошло не так.

Сотрудник ФСБ написал рапорт на имя начальника Управления ФСБ по Самарской области, где подробно описал этот сюжет. Разведчики провели спецоперацию, мужчину задержали при передаче первой части взятки - 100 тыс. рублей.

Зюмлин вины не признает.

Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.

По уголовному делу уже допросили Реналя Мязитова, фигурирующего во многих уголовных делах.

Допросить также планируют ряд силовиков и людей, задержанных за другие преступления.