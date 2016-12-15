В Самаре задержаны два боевика ИГИЛ, хранившие дома на ул. Товарной взрывное устройство

В четверг, 15 декабря, в результате спецоперации сотрудники УФСБ по Самарской области задержали двух боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), проживавших в квартире на ул. Товарной в пос. Зубчаниновка в Самаре и хранивших там взрывное устройство, сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

По данным силовиков, во время спецоперации жильцы подъезда, где находилась квартира подозреваемых, были эвакуированы. Взрывное устройство деактивировано. Сейчас жильцы уже вернулись в свои квартиры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Взрывное устройство передано на экспертизу.