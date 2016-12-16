Концерты Елены Ваенги в Самаре и Тольятти переносятся

Концерты певицы Елены Ваенги, которые должны были пройти в декабре в Самаре и Тольятти, переносятся, сообщается на официальном сайте артистки.

По информации РИА Новости, причиной переноса выступлений Ваенги стало состояние здоровья певицы. На своей странице в социальной сети певица выложила фотографию справки из больницы с диагнозом "ларинготрахеит" и запретом голосовой нагрузки в течение 10 дней с 15 декабря.

Концерт в Самаре должен был состояться 20 декабря, в Тольятти - 22 декабря. Информацию с новыми датами выступлений на сайте певицы обещают опубликовать в ближайшее время.