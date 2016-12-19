Минтранс потребовал от банка "Глобэкс" 574 млн руб., направлявшихся на строительство Кировского моста

Областной минтранс потребовал от банка "Глобэкс" вернуть около 600 млн руб., которые были списаны банком со счетов "Волгоспецстроя", пишет "Самарское обозрение".

Некогда крупнейший бюджетный подрядчик и строитель Кировского моста ЗАО "Волгоспецстрой" рухнул еще в 2014 г., так и не завершив один из самых региональных амбициозных проектов. С тех пор прошло более двух лет, мост пришлось достраивать другим операторам, а скандалы вокруг компании Алексея Чигенева не утихают до сих пор.

Дело в том, что строительство Кировского моста оказалось на редкость ресурсоемким проектом, на нем было освоено порядка 10 млрд рублей. "Волгоспецстрой" работал по довольно традиционной схеме. Компания привлекала на строительство объекта заемные деньги — банки охотно кредитовали бюджетный подряд. Затем кредиты гасились за счет выделенных бюджетных траншей.

Однако в какой-то момент отлаженная схема дала сбой. С начала 2014 г. подрядчик начал испытывать сложности с обслуживанием кредитов и расчетами с контрагентами и сотрудниками. Единственным шансом поправить положение был очередной контракт на достройку все того же Кировского моста, но "Волгоспецстрой" не смог получить его. Это добило фирму, и в ней стартовал процесс банкротства.

Основными кредиторами компании стали министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Сбербанк. Однако, как выяснилось в ходе банкротства, ряду кредиторов "ВСС" удалось вернуть долги, даже несмотря на плачевное финансовое состояние компании.

В 2013–2014 годах банк "Глобэкс" сумел получить от "Волгоспецстроя" порядка 1 млрд рублей. Причем часть этой суммы поступила в строительную компанию от регионального минтранса вовсе не для расчетов с банками, а для достройки моста.

Случившееся не устроило никого, кроме "Глобэкса", и остальные кредиторы начали контригру. Исполнявшая на тот момент обязанности конкурсного управляющего "ВСС" Юлия Самохвалова запустила процесс оспаривания расчетов с банком. Арбитраж в итоге присудил вернуть в конкурсную массу "Волгоспецстроя" порядка 450 млн "мостовых" рублей.

Попытки "Глобэкса" переломить ход событий в свою пользу оказались безуспешными. Он проиграл все разбирательства вплоть до кассационной инстанции в Казани, причем в финальной стадии не дал решительного боя.

Ведомство Ивана Пивкина решило не останавливаться на достигнутом и выставило банку Виталия Вавилина еще один счет. По данным издания, оно исходило из того, что в рамках банкротства "Волгоспецстроя" министерство могло претендовать лишь на часть возвращенной "Глобэксом" суммы. Потому что эти деньги должны были расходиться между всеми кредиторами компании. Всего реестр требований "ВСС" составляет порядка 1,5 млрд руб., в котором доля минтранса — лишь около половины.

В начале ноября 2016 г. в Арбитражный суд Самарской области поступил иск от минтранса к федеральному банку. На прошлой неделе раскрылись детали претензий ведомства. Минтранс требует признать недействительными пять сделок, "совершенных между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и АО "Глобэксбанк" в лице филиала "Поволжский", по исполнению обязательств по кредитным договорам за ЗАО "Волгоспецстрой", говорится в материалах дела. Общая сумма этих сделок составляет 573,9 млн рублей.

"ВСС" имел расчетные счета именно в банке "Глобэкс", и деньги для достройки Кировского моста начислялись непосредственно на эти счета. Ранее в рамках дела о банкротстве оспаривались сделки между "ВСС" и "Глобэксом". Теперь же минтранс хочет попытаться аннулировать

собственные финансовые операции и вернуть деньги, зачисленные в банк и не попавшие в "Волгоспецстрой".

В "Глобэксе" относятся к происходящему крайне негативно и возмущены действиями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. "К банку действительно предъявлен иск, но мы полагаем, что суд даст объективную оценку заявленным требованиям. На наш взгляд, Минтранс пытается решить свои проблемы за счет банка, что недопустимо. Тем более аналогичный иск уже заявлялся, и оспариваемые платежи уже были предметом судебных разбирательств", - комментирует управляющий филиалом "Поволжский" банка "Глобэкс" Владимир Аверин.

В банке подчеркнули, что все деньги, что "Глобэкс" выдавал "ВСС" в кредит, тратились именно на строительство Кировского моста.