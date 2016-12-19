Один из пособников ИГИЛ дает признательные показания

В Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывных устройств" по результатам операции, которую УФСБ России по Самарской области провели еще 15 декабря.

Напомним, в тот день жителей дома на ул. Товарной эвакуировали в связи с обыском в квартире предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. И не зря: в арендованной квартире нашли самодельное взрывное устройство на основе селитры мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Оно было прикреплено к стеклянной банке с гвоздями, которые могли бы нанести серьезные травмы на большом расстоянии.

По данным источника в правоохранительных органах, возможно, в регионе планировалась акция устрашения во время праздников. Кроме того, подобные спецоперации прошли сразу в нескольких регионах России.

Сейчас отрабатываются связи задержанных. Один из них дает признательные показания, решением суда он арестован.

Второй, оказавшийся нелегальным мигрантом, отправлен в Тольяттинский центр содержания мигрантов. Следствие проверяет, участвовал ли он в изготовлении самодельной бомбы.

Схемы для ее сборки подозреваемым передал их знакомый. Мужчины оказывали содействие своим знакомым, приезжающим в Россию, с оформлением документов, вероятно, так и познакомились со сторонниками ИГИЛ и были вовлечены в их деятельность.

Связи молодых людей отрабатывает следствие.