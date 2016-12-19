В юношеской библиотеке пройдут новогодние просветительские мероприятия

В Самарской областной юношеской библиотеке с 5 по 8 января пройдет ряд просветительских мероприятий, сообщает пресс-служба учреждения.
В дни новогодних каникул читатели смогут провести время в активном отдыхе и культурном просвещении.
Каждый день имеет свою тематику и придется по душе любому:
5 января - День полезных практик. Новый год посетителям библиотека предлагает открывать с новых умений.
6 января - День интеллектуального досуга - день игр.
8 январе - День важных Activiti. Совместно с волонтерами Центра подготовки и привлечения городских волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 TM города-организатора Самары и посетителями сотрудники библиотеки будут заниматься ледяным строительством, говорить о волонтерстве и записывать желающих стать частью чемпионата.
Все дни - 5, 6 и 8 января - будет действовать интерактивная выставка "Из кино в экологию".
"Этому городу нужен новый герой" - однажды решили самарские комиксисты и приступили к созданию своих поволжских супергероев, которым знакомы и Безымянка, и "стошка", и "зубчага".
Авторская выставка в Самарской областной юношеской библиотеке - это пространство новых историй в знакомых декорациях. Каждый из художников расскажет о своем персонаже и о том, почему именно он нужен на городских улицах. Возможно, чтобы сохранять справедливость и порядок на берегу Волги, нужны какие-то особенные и совершенно неожиданные герои.
Главные темы - экология и кинематография. Самарским художникам предстоит непростая задача - им необходимо создать сюжеты по заданным направлениям, при этом воплотив авторский замысел в своих персонажах. Формат работы - Comic strip (так называется короткая история, оформленная в несколько кадров).
Акция Bооk-crossing - постоянно действующая активность многих библиотек. Самарская областная юношеская библиотека - не исключение.
У каждого посетителя есть возможность поделиться своими, уже прочитанными, книгами и взять понравившуюся литературу других участников акции.
Первые 17 новых зарегистрированных читателей библиотеки получат памятные сувениры с логотипом учреждения.
Программа мероприятий:
5 января - День полезных практик:
- 10:00-17:00 - Работа интерактивной выставки "Библиовижн".
- 10:00-17:00 - Акция "Первые 17".
- 10:00-17:00 - Акция "Bооk-crossing".
- 11:00 - Интерактивная викторина "Рождественский серпантин", цель которой - не столько проверить знания частников, а дополнить их новыми и интересными фактами из истории праздника и литературы, связанной с этим событием.
- 13:00 - Мастер-класс художественной мастерской. Тема встречи: "Цифровая живопись. Первые шаги". Мы живем в век компьютерных технологий, которые облегчают нашу работу в различных сферах жизни. Красивая графика, яркие изображения и привлекательные образы героев - все это возможно благодаря цифровой живописи. Мастер-класс будет интересно посетить как новичкам художественного искусства, так и профессионалам.
- 15:00 - Мастер-класс "Мастерской коллажа" по созданию рождественских открыток. "Лучший подарок сделан собственным руками", именно такого правила придерживается мастерская библиотеки, организуя открытую встречу по созданию открыток в стиле коллажа.
Удивите своих близких необычным подарком, а поможет вам в этом современное искусство и пара часов свободного времени.
6 января - День игр:
- 10:00-17:00 - Работа интерактивной выставки "Библиовижн".
- 10:00-17:00 - Акция "Первые 17".
- 10:00-17:00 - Акция Bооk-crossing.
- 13:00 - Интеллектуальное шоу "Своя игра". К участию приглашаются желающие сразиться как индивидуально, так и в командном зачете. Темы игры связаны с зарубежной и современной литературой. Приглашаются все знатоки литературы.
- 14:00 - Открытая лекция "Что наша жизнь? Игра! Как? Где? Когда и с кем мы играем и что из этого получается?" Лекция пройдет в совсем непривычном формате. Насыщенная информационная часть мероприятия будет подкрепляться практическими заданиями и психологическими упражнениями. Лектором выступит психолог библиотеки Галина Сорокина.
- 15:00 - Ролевая игра для молодежи "Где-то в Средиземье". Сразу после лектория психолога посетителям библиотеки предлагается закрепить знания на практике и поучаствовать в ролевой игре. Где-то в Средиземье происходят захватывающие события, на борьбу со злом поднялись все его обитатели - эльфы и люди, хоббиты и гномы, волшебники и маги всех мастей, но есть одна проблема - как договориться между собой, как прийти к единственно верному решению, которое позволит побороть зло. Обитатели Средиземья такие разные, у них такой разный опыт жизни в своих, очень непохожих друг на друга, частях ойкумены. Каждый народ предлагает свои способы расправиться со злом, спасти общий мир. Все понимают, что договориться совершенно необходимо, а ведь каждый убежден, что правда на его стороне, однако и собеседник думает точно так же. Попробовать разрешить эту нелегкую проблему поможет ролевая психологическая игра "Где-то в Средиземье…". Если вы сумеете овладеть навыками аргументации и контраргументации, услышать и понять друг друга - вам удастся спасти Средиземье. А впоследствии с успехом использовать полученные навыки в повседневной жизни.
8 января - День важных Activiti:
- 10:00-17:00 - Работа интерактивной выставки "Библиовижн".
- 10:00-17:00 - Акция "Первые 17".
- 10:00-17:00 - Акция Bооk-crossing.
- 14:00 - Старт Ледяной стройки совместно с Центром подготовки и привлечения городских волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 TM города-организатора Самары. Ежегодно в зимний период перед Самарской областной юношеской библиотекой трудом специалистов, постоянных читателей, добровольцев, просто мимо проходящих людей возводится арт-объект из снега. Каждый год снежная инсталляция видоизменяется: то это иглу-читальня, то мини-копия Ледового дворца "Айсберг", то Ледяной кинотеатр под открытым небом, а в этом году, предваряя главное спортивное событие страны, снежная фигура преобразится в своеобразный символ ЧМ-2018. К стройке присоединятся волонтеры городского центра подготовки и привлечения волонтеров к ЧМ-2018.
- 16:00 - Игротека в библиотеке. После активного труда посетители снова окунаются в домашнюю атмосферу, где не только стильно, тепло и уютно, но и глаз радуют богатый книжный фонд, новые настольные игры и отличная интеллектуальная компания. Время пролетит незаметно. Новые игры будут представлены постоянным партнером библиотеки - магазином настольных игр Gaga.ru.
- 14:00-16:00 - Кинозал выходного дня. Богатая фильмотека юношеской библиотеки порадует любого посетителя. Фильмы можно будет смотреть в формате 2D и 3D. Предварительная запись не требуется.
Последние комментарии
Сколько пришлось побороться! Аксарины, Рыбаковы, Пряниковы - все были против. Но Правда прошла!
Уже даже несмешно( Доколе можно издеваться над своей историей?
Наконец дошло время до фонтанов). Смешило, как Рыбакова и ее ведомство "охраняла" фонтан "Красное знамя"
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Это уже даже не смешно. И опять одни и те-же имена и организации. Печалька.