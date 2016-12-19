В юношеской библиотеке пройдут новогодние просветительские мероприятия

В Самарской областной юношеской библиотеке с 5 по 8 января пройдет ряд просветительских мероприятий, сообщает пресс-служба учреждения.

В дни новогодних каникул читатели смогут провести время в активном отдыхе и культурном просвещении.

Каждый день имеет свою тематику и придется по душе любому:

5 января - День полезных практик. Новый год посетителям библиотека предлагает открывать с новых умений.

6 января - День интеллектуального досуга - день игр.

8 январе - День важных Activiti. Совместно с волонтерами Центра подготовки и привлечения городских волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 TM города-организатора Самары и посетителями сотрудники библиотеки будут заниматься ледяным строительством, говорить о волонтерстве и записывать желающих стать частью чемпионата.

Все дни - 5, 6 и 8 января - будет действовать интерактивная выставка "Из кино в экологию".

"Этому городу нужен новый герой" - однажды решили самарские комиксисты и приступили к созданию своих поволжских супергероев, которым знакомы и Безымянка, и "стошка", и "зубчага".

Авторская выставка в Самарской областной юношеской библиотеке - это пространство новых историй в знакомых декорациях. Каждый из художников расскажет о своем персонаже и о том, почему именно он нужен на городских улицах. Возможно, чтобы сохранять справедливость и порядок на берегу Волги, нужны какие-то особенные и совершенно неожиданные герои.

Главные темы - экология и кинематография. Самарским художникам предстоит непростая задача - им необходимо создать сюжеты по заданным направлениям, при этом воплотив авторский замысел в своих персонажах. Формат работы - Comic strip (так называется короткая история, оформленная в несколько кадров).

Акция Bооk-crossing - постоянно действующая активность многих библиотек. Самарская областная юношеская библиотека - не исключение.

У каждого посетителя есть возможность поделиться своими, уже прочитанными, книгами и взять понравившуюся литературу других участников акции.

Первые 17 новых зарегистрированных читателей библиотеки получат памятные сувениры с логотипом учреждения.

Программа мероприятий:

5 января - День полезных практик:

10:00-17:00 - Работа интерактивной выставки "Библиовижн".

10:00-17:00 - Акция "Первые 17".

10:00-17:00 - Акция "Bооk-crossing".

11:00 - Интерактивная викторина "Рождественский серпантин", цель которой - не столько проверить знания частников, а дополнить их новыми и интересными фактами из истории праздника и литературы, связанной с этим событием.

13:00 - Мастер-класс художественной мастерской. Тема встречи: "Цифровая живопись. Первые шаги". Мы живем в век компьютерных технологий, которые облегчают нашу работу в различных сферах жизни. Красивая графика, яркие изображения и привлекательные образы героев - все это возможно благодаря цифровой живописи. Мастер-класс будет интересно посетить как новичкам художественного искусства, так и профессионалам.

15:00 - Мастер-класс "Мастерской коллажа" по созданию рождественских открыток. "Лучший подарок сделан собственным руками", именно такого правила придерживается мастерская библиотеки, организуя открытую встречу по созданию открыток в стиле коллажа.

Удивите своих близких необычным подарком, а поможет вам в этом современное искусство и пара часов свободного времени.

6 января - День игр:

10:00-17:00 - Работа интерактивной выставки "Библиовижн".

10:00-17:00 - Акция "Первые 17".

10:00-17:00 - Акция Bооk-crossing.

13:00 - Интеллектуальное шоу "Своя игра". К участию приглашаются желающие сразиться как индивидуально, так и в командном зачете. Темы игры связаны с зарубежной и современной литературой. Приглашаются все знатоки литературы.

14:00 - Открытая лекция "Что наша жизнь? Игра! Как? Где? Когда и с кем мы играем и что из этого получается?" Лекция пройдет в совсем непривычном формате. Насыщенная информационная часть мероприятия будет подкрепляться практическими заданиями и психологическими упражнениями. Лектором выступит психолог библиотеки Галина Сорокина.

15:00 - Ролевая игра для молодежи "Где-то в Средиземье". Сразу после лектория психолога посетителям библиотеки предлагается закрепить знания на практике и поучаствовать в ролевой игре. Где-то в Средиземье происходят захватывающие события, на борьбу со злом поднялись все его обитатели - эльфы и люди, хоббиты и гномы, волшебники и маги всех мастей, но есть одна проблема - как договориться между собой, как прийти к единственно верному решению, которое позволит побороть зло. Обитатели Средиземья такие разные, у них такой разный опыт жизни в своих, очень непохожих друг на друга, частях ойкумены. Каждый народ предлагает свои способы расправиться со злом, спасти общий мир. Все понимают, что договориться совершенно необходимо, а ведь каждый убежден, что правда на его стороне, однако и собеседник думает точно так же. Попробовать разрешить эту нелегкую проблему поможет ролевая психологическая игра "Где-то в Средиземье…". Если вы сумеете овладеть навыками аргументации и контраргументации, услышать и понять друг друга - вам удастся спасти Средиземье. А впоследствии с успехом использовать полученные навыки в повседневной жизни.

8 января - День важных Activiti: