Музей Алабина проводит интерактивную программу "Новый год встречаем всей планетой"

В Самарском областном музее имени П. В. Алабина с 13 декабря начала работу интерактивная программа "Новый год встречаем всей планетой", сообщает пресс-служба музея.
Музей Алабина предлагает интересное путешествие, в течение которого зима, весна, лето и осень пригласят гостей на новогодний праздник в ярких традициях народов нашей планеты. Просмотр диафильма добавит встрече волшебства. Сувениром, который посетители изготовят самостоятельно на мастер-классе, станет огненный петух — символ наступающего года по восточному календарю.
Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию, а также школьные экскурсии.
Расписание для индивидуальных посещений: 21, 23 декабря в 11:00, 14:00; 22 декабря в 13:00, 16:00; 3, 10, 11, 13 января в 11:00, 14:00; 12 января в 13:00, 16:00.
Для организованных групп занятия проводятся в будние дни в режиме работы музея по предварительным заявкам.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)