Музей Алабина проводит интерактивную программу "Новый год встречаем всей планетой"

В Самарском областном музее имени П. В. Алабина с 13 декабря начала работу интерактивная программа "Новый год встречаем всей планетой", сообщает пресс-служба музея.

Музей Алабина предлагает интересное путешествие, в течение которого зима, весна, лето и осень пригласят гостей на новогодний праздник в ярких традициях народов нашей планеты. Просмотр диафильма добавит встрече волшебства. Сувениром, который посетители изготовят самостоятельно на мастер-классе, станет огненный петух — символ наступающего года по восточному календарю.

Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию, а также школьные экскурсии.

Расписание для индивидуальных посещений: 21, 23 декабря в 11:00, 14:00; 22 декабря в 13:00, 16:00; 3, 10, 11, 13 января в 11:00, 14:00; 12 января в 13:00, 16:00.

Для организованных групп занятия проводятся в будние дни в режиме работы музея по предварительным заявкам.