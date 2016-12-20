В Самаре у женщины отняли сумку с 600 тыс. рублей

В понедельник, 19 декабря, около 10:00, у дома по Южному проезду в Самаре двое неизвестных мужчин отняли у женщины две сумки с документами и личными вещами, в одной из которых находилось 600 тыс. рублей.
39-летняя потерпевшая работает менеджером отдела продаж у индивидуальной предпринимательницы из Борского района и похищенные деньги — выручка за проданное мясо.
В Железнодорожном райотделе полиции возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Правоохранители разыскивают преступников.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))