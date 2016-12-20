В Самаре у женщины отняли сумку с 600 тыс. рублей

В понедельник, 19 декабря, около 10:00, у дома по Южному проезду в Самаре двое неизвестных мужчин отняли у женщины две сумки с документами и личными вещами, в одной из которых находилось 600 тыс. рублей.

39-летняя потерпевшая работает менеджером отдела продаж у индивидуальной предпринимательницы из Борского района и похищенные деньги — выручка за проданное мясо. В Железнодорожном райотделе полиции возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Правоохранители разыскивают преступников.