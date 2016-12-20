В Чапаевске студента техникума подозревают в интимной связи с 14-летней

В понедельник, 19 декабря, в Чапаевске полиция назначила проверку по заявлению родителей 14-летней жительницы города.
Они сообщили, что осенью 2016 г. 18-летний Александр Н. у себя дома на ул. Дзержинского неоднократно вступал с их дочерью в половую связь.
Несмотря на то, что речь не идет о насилии над несовершеннолетней и в интимные отношения она, предположительно, вступала добровольно, парня могут привлечь к уголовной ответственности.
По данным полиции, проверяемый учится в техникуме на повара-кондитера.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))