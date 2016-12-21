Обвиняемым в нападении на начальника полиции Отрадного предъявлено обвинение

Предполагаемым участникам нападения на начальника ОМВД Отрадного Дмитрия Вашуркина и его супругу предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря на полицейского Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напали пятеро злоумышленников в их доме в с. Смышляевка Волжского района. Их избили, похитили банковскую карту, деньги и золотые цепочки, после чего нанесли удары топором. Женщина скончалась, а ее супруг находится в больнице. Причиной кровавой расправы мог стать конфликт, произошедший между Вашуркиными и компанией в магазине в самарском сквере Калинина, откуда нападавшие поехали за жертвами в Смышляевку.

15 декабря стало известно о задержании пятерых подозреваемых в нападении.

"С учетом собранных доказательств следователями установлена роль каждого из подозреваемых в совершении преступлений и дана юридическая оценка их действиям", - сообщают в СК.

Следствие считает непосредственным исполнителем разбойного нападения, убийства и покушения на убийство Даниила Елтышева, Эрнста Яцуненко и Виталия Яранкина. Им предъявлено обвинение по пп. "ж, к" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. "а, ж, к" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 162 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление; разбой).

Андрею Пермякову, который был за рулем машины и привез знакомых к месту преступления, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору.

Непосредственно не принимавшей участие в разбойном нападении и убийстве Кристине Чистяковой, которая оказала содействие соучастникам в сокрытии похищенного и предметов со следами преступления, предъявлено обвинение по ст. 316 УК РФ, то есть в совершении укрывательства особо тяжких преступлений.

Все обвиняемые в ходе допросов дали показания по обстоятельствам совершенного нападения, благодаря чему в ходе дополнительных осмотров удалось установить местонахождение всех похищенных предметов.