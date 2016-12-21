Братьев-дагестанцев, задержанных за кражу Toyota Land Cruiser, подозревают еще и в хищении внедорожника Lexus

Двое братьев, задержанные ранее по подозрению в краже внедорожника в Красноглинском районе Самары, могут быть причастны к хищению еще одного дорогого автомобиля.

Напомним, 19 декабря были арестованы два безработных брата-дагестанца 30 и 32 лет. Предположительно, они 16 декабря в 16-м квартале пос. Мехзавод украли семилетний черный Toyota Land Cruiser. В отношении них возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Во время расследования выяснилось: мужчины могут быть причастны к краже еще и черного Lexus RX350 стоимостью около 3,5 млн рублей. Иномарка пропала 9 декабря в пос. Управленческий. Хозяин припарковался у дома на Красноглинском шоссе, 25, а когда вернулся, машины уже не было.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом. Также арестованных проверяют на причастность к хищениям других дорогих автомобилей.