Спектакль "Побег из Шоушенка" стал участником внеконкурсной "Золотой Маски"

Спектакль Самарского театра драмы "Побег из Шоушенка" стал участником внеконкурсной программы "Золотой Маски"-2017. Показ на "Маске Плюс" пройдет 6 марта на сцене Московского губернского театра.

Афиша "Маски Плюс" включает девять спектаклей, не вошедших в основной конкурс. В этом году их отбирали театральные критики Андрей Пронин, Павел Руднев и Вера Сенькина.

"В этом году у "Маски Плюс" нет единой главной темы, объединяющей отобранные для внеконкурсной программы постановки. Думается, что это к лучшему: перед нами - довольно широкий спектр тем и проблем, интересующих режиссеров в разных регионах страны, - комментируют кураторы. - Это дополнительный повод к дискуссии о перспективах развития театральной культуры в регионах, а также о тех проблемах, которые беспокоят современный российский театр за пределами двух столиц".



В программе-2017 спектакль "Догвилль" Пермского "Театра-Театра" (режиссер Андреас Мерц-Райков), "Братья Карамазовы" питерского "Небольшого драматического театра" (режиссер Лев Эренбург), "Шинель" Передвижного драматического театра г. Нюрба (режиссер Юрий Макаров), "Строптивая" Курганского театра драмы (режиссер Алессандра Джунтини), "Джут" Башкирского театра драмы (режиссер Айрат Абушахманов), "Малые деньги" Лесосибирского театра "Поиск" (режиссер Радион Букаев), "Кроличья нора" Русского драматического театра "Мастеровые" из Набережных Челнов (режиссер Денис Хуснияров), "Мой мужик на Севере" Новокузнецкого драматического театра (режиссер Сергей Чехов).

Все спектакли будут показаны на фестивале с 27 февраля по 7 марта.



Отборщики отмечают, что в "Маске Плюс" работы молодых режиссеров, многие из которых впервые на "Золотой Маске", присутствуют наряду со спектаклями известных мастеров, к которым относят и Вячеслава Гвоздкова.

Фото: Вероника Подрезова





"Над этим спектаклем художественный руководитель Самарской драмы Вячеслав Гвоздков работал несколько лет, а шел к нему еще дольше, - комментирует Андрей Пронин. - Когда-то именно Гвоздков первым в СССР поставил в Ташкенте "Полет над гнездом кукушки", а теперь первым в России придумал использовать повесть Стивена Кинга "Побег из Шоушенка" как материал для театра. Знаменитый ташкентский спектакль и новая работа схожи не только этим: и МакМерфи, и Энди Дюфрейн (блестящая работа актера Андрея Нецветаева) - люди, бросающие вызов государству, обществу, судьбе, непокорные одиночки, знающие истинный смысл слов "справедливость" и "человеческое достоинство" и передающие этот смысл другим".



В спектакле Гвоздкова критик отмечает также общественное и философское звучание, мастерское владение большой сценической формой, способность соединить авторское послание с жанровыми приемами, а также кинематографичность: "здесь царят стиль и дух Голливуда 1940-1960-х".



Напомним, повесть Стивена Кинга "Рита Хейворт и спасение из Шоушенка" (1982 г.), известную широкой публике по фильму Фрэнка Дарабонта, Вячеслав Гвоздков поставил по переводу и пьесе Александры Гвоздковой, в декорациях петербургского художника Александра Орлова, с музыкой Фаустаса Латенаса, Юрия Алябова и Василия Тонковидова и светом Александра Феоктистова.



Самарский "Побег из Шоушенка" сыграют на сцене Московского губернского театра 6 марта.

Напомним, в этом году три спектакля из Самарской области номинированы на "Золотую Маску" в основном конкурсе: "Корабль дураков" Новокуйбышевского театра-студии "Грань", "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского театра оперы и балета и "История лошади" Театра драмы.

Оперный играет первым из самарцев 22 февраля на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, даты остальных показов пока официально не объявлены.