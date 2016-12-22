Самарский супермаркет "Лента" реализовывал бананы, не прошедшие проверку

Самарский супермаркет ООО "Лента" реализовывал продукцию, не прошедшую проверку, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по области.
Сотрудники ведомства проверили супермаркет и обнаружили эквадорские бананы, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный надзор, что является нарушением законодательства.
За это в отношении юридического лица компании возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусматривает штраф до 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))