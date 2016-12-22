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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарский супермаркет "Лента" реализовывал бананы, не прошедшие проверку

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский супермаркет ООО "Лента" реализовывал продукцию, не прошедшую проверку, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по области.

Сотрудники ведомства проверили супермаркет и обнаружили эквадорские бананы, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный надзор, что является нарушением законодательства.

За это в отношении юридического лица компании возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусматривает штраф до 10 тыс. рублей.

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