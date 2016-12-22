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Россельхозбанк запустил рекламную кампанию с дуэтом "Боня и Кузьмич"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запустил в интернете кампанию в поддержку "Путевой карты". Главными героями рекламного ролика "За бугор" стали участники дуэта "Боня и Кузьмич".

Боня и Кузьмич — жители Пермской области, ставшие невероятно популярными за счет своих пародийных видеороликов, которые они снимают в декорациях обычной русской деревни. Национальный колорит в сочетании с зажигательными танцами на мотив известных композиций уже обеспечили артистам миллионы просмотров и преданных поклонников.

По сюжету ролика в поддержку "Путевой карты", Боня и Кузьмич отправляются в путешествие из российской глубинки, показывая в пути десять музыкальных пародий на хиты из различных стран мира. Вернувшись, они приходят к выводу, что дома все-таки лучше. Задача ролика — показать все многообразие впечатлений, которые можно получить, путешествуя по миру с помощью накопления баллов по карте.

Кампания продолжает креативную линию Россельхозбанка в 2016 году — финансовые продукты "примеряют на себя" простые народные герои. Ранее в рекламе вклада и программы рефинансирования банка принял участие известный российский фермер-сыровар Олег Сирота.

"Путевая карта" — специальный карточный продукт для путешественников. Ее владельцы получают повышенное начисление бонусных баллов в рамках программы лояльности "Урожай" за оплату в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категории "путешествия" (отелях, авиакомпаниях, агентствах по аренде автомобилей, беспошлинных магазинах Duty Free и т. д.). С помощью бонусных баллов можно оплачивать отели, приобретать авиа и железнодорожные билеты, электронику, бытовую технику, товары для спорта и отдыха.

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