В Чапаевске задержали подозреваемого в ограблении офиса МФО

В среду, 21 декабря, в Чапаевске оперативные сотрудники отдела полиции задержали ранее судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков 29-летнего мужчину и его 26-летнюю приятельницу.
Их подозревают в нападении на офис самарской МФО "Быстро займы" и хищении телефонов и ноутбуков у 23-летней сотрудницы.
Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))