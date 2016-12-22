В Чапаевске задержали подозреваемого в ограблении офиса МФО

В среду, 21 декабря, в Чапаевске оперативные сотрудники отдела полиции задержали ранее судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков 29-летнего мужчину и его 26-летнюю приятельницу.

Их подозревают в нападении на офис самарской МФО "Быстро займы" и хищении телефонов и ноутбуков у 23-летней сотрудницы. Решается вопрос об аресте подозреваемого.