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Поволжский арбитраж встал на сторону "Каравана" в споре с ФНС о доначислении земельного налога

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону ООО "Караван" в споре с ФНС о доначислении налога на землю, сообщает ТРК "Терра".

Напомним, летом 2015 г. по результатам налоговой проверки ФНС пришла к выводу, что к уплате начислялась не соответствующая действительности сумма налоговых сборов. Причиной послужило то, что земля, определенная под торговый комплекс, некогда принадлежала СПК "Шар". Как прописано в кадастровых документах, на месте нынешних торговых помещений "Каравана" находился производственный цех. Соответственно, ранее земельный налог торговому комплексу начислялся как промышленному предприятию. Фискалы сочли, что налог должен начисляться "Каравану" как объекту торговли.

В результате оценка земли "Каравана" увеличилась с 61,2 млн до 248,5 млн рублей. В связи с этим торговому комплексу было доначислено 2,8 млн руб. налогов за 2014 г., а также пени и штраф в общей сумме 654 тыс. рублей. С данным решением владельцы "Каравана" не согласились, посчитав, что налоговый орган превысил свои полномочия и нарушил требования действующего законодательства.

В итоге в областном арбитражном суде постановили отменить решение УФНС о доначислении налогов на землю. В свою очередь, фискалы успешно оспорили это решение в 11-м апелляционном суде. Однако Поволжский арбитраж встал на сторону ООО "Караван". Впрочем, как стало известно "Терре", юристы ФНС намерены обжаловать постановление в Верховном Суде.

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