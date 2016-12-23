Четырех жителей области будут судить за жестокое убийство двух знакомых и укрывательство преступления

В Самарской области завершено расследование уголовного дела Дмитрия Пушкарева, Александра Журавлева, Еркина Курбонова, Дмитрия Мещерякова, обвиняемых по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Укрывательство особо тяжкого преступления". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 6 декабря 2015 г. четверо обвиняемых вместе с двумя знакомыми мужчинами и одной женщиной выпивали в квартире в пос. Маяк Волжского района. В какой-то момент Курбонов поссорился с одним из присутствующих и избил приятеля. Потом еще и Журавлев нанес несколько ударов потерпевшему.

После этого один из избивавших договорился с Пушкаревым, Мещеряковым и Журавлевым убить пострадавшего и хозяина квартиры, который вступился за товарища. Курбонов позвонил своему знакомому Кильдюшову. Тот приехал на автомобиле, на котором злоумышленники вывезли жертв на трассу, где в безлюдном месте избили их, в том числе ногами и битой, а затем спрятали тела под строительным мусором.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд.