Художественный музей проводит интерактивную игру-экскурсию по выставке Карла Брюллова

Самарский художественный музей проводит интерактивную игру-экскурсию "Великий Карл" по выставке Карла Брюллова.

Игра-экскурсия по сюжетам произведений великого русского художника Карла Брюллова даст юным участникам возможность представить себя в роли искусствоведов, утонченных критиков, глубоких знатоков и ценителей искусства; научит не только смотреть, но и видеть живопись, разбираться в тонкостях художественных жанров. Игра проводится в экспозиции выставки "Карл Брюллов" из собрания Государственного Русского музея. Участники знакомятся с различными гранями изобразительного искусства, получают представление о портретном, историческом, мифологическом и религиозном творчестве Брюллова. Анализируя картины маэстро, дети учатся видеть существенные композиционные, колористические, содержательные особенности мастерства художника, формируют умение передавать свое отношение к произведениям искусства.



После экскурсии игроки смогут проверить свою внимательность и эрудицию с помощью компьютерной программы, которая определит, являетесь ли вы настоящими знатоками творчества Карла Брюллова.



Игра-экскурсия проводится по предварительной записи с 26 декабря по 8 января (запись по тел. 332-33-09). Рекомендуется для школьников от 10 до 15 лет. Билет стоит 200 рублей.