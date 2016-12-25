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Музеи и выставки Культура

Художественный музей проводит интерактивную игру-экскурсию по выставке Карла Брюллова

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский художественный музей проводит интерактивную игру-экскурсию "Великий Карл" по выставке Карла Брюллова.

Игра-экскурсия по сюжетам произведений великого русского художника Карла Брюллова даст юным участникам возможность представить себя в роли искусствоведов, утонченных критиков, глубоких знатоков и ценителей искусства; научит не только смотреть, но и видеть живопись, разбираться в тонкостях художественных жанров. Игра проводится в экспозиции выставки "Карл Брюллов" из собрания Государственного Русского музея. Участники знакомятся с различными гранями изобразительного искусства, получают представление о портретном, историческом, мифологическом и религиозном творчестве Брюллова. Анализируя картины маэстро, дети учатся видеть существенные композиционные, колористические, содержательные особенности мастерства художника, формируют умение передавать свое отношение к произведениям искусства.

После экскурсии игроки смогут проверить свою внимательность и эрудицию с помощью компьютерной программы, которая определит, являетесь ли вы настоящими знатоками творчества Карла Брюллова.

Игра-экскурсия проводится по предварительной записи с 26 декабря по 8 января (запись по тел. 332-33-09). Рекомендуется для школьников от 10 до 15 лет. Билет стоит 200 рублей.

Имеются противопоказания
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