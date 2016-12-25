Художественный музей проводит интерактивную игру-экскурсию по выставке Карла Брюллова

Самарский художественный музей проводит интерактивную игру-экскурсию "Великий Карл" по выставке Карла Брюллова.
Игра-экскурсия по сюжетам произведений великого русского художника Карла Брюллова даст юным участникам возможность представить себя в роли искусствоведов, утонченных критиков, глубоких знатоков и ценителей искусства; научит не только смотреть, но и видеть живопись, разбираться в тонкостях художественных жанров. Игра проводится в экспозиции выставки "Карл Брюллов" из собрания Государственного Русского музея. Участники знакомятся с различными гранями изобразительного искусства, получают представление о портретном, историческом, мифологическом и религиозном творчестве Брюллова. Анализируя картины маэстро, дети учатся видеть существенные композиционные, колористические, содержательные особенности мастерства художника, формируют умение передавать свое отношение к произведениям искусства.
После экскурсии игроки смогут проверить свою внимательность и эрудицию с помощью компьютерной программы, которая определит, являетесь ли вы настоящими знатоками творчества Карла Брюллова.
Игра-экскурсия проводится по предварительной записи с 26 декабря по 8 января (запись по тел. 332-33-09). Рекомендуется для школьников от 10 до 15 лет. Билет стоит 200 рублей.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)