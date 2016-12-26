Компания "ВТБ Страхование" запустила продукт "Ваше здоровье"

Компания "ВТБ Страхование" запустила новый продукт премиум-класса "Ваше здоровье", который обеспечивает страховую защиту на случай диагностирования онкологических и других сложных заболеваний.

При подтверждении страхового случая на лечение будет выделено до 150 млн рублей.

Лечение и реабилитация после серьезных заболеваний занимают достаточно длительное время, и специалисты "ВТБ Страхование" учли все нюансы и сложности, с которыми может столкнуться клиент, в том числе продлили действие медицинского сопровождения и срок выплат до 3 лет с момента постановки диагноза.

Владелец полиса также получает возможность пройти комплексное медицинское обследование и по результатам проконсультироваться с высококвалифицированными профильными врачами. Это позволяет выявить предрасположенность к серьезным заболеваниям или обнаружить их на самой ранней стадии.

"Страховой полис "Ваше здоровье" покрывает все расходы, с которыми может столкнуться человек в случае постановки ему диагноза, и позволяет пройти лечение в лучших клиниках Европы, Азии и России. Последнее особенно важно для тех людей, у которых нет возможности выезжать за рубеж, — прокомментировал первый заместитель генерального директора "ВТБ Страхование" Олег Меркулов. — Стоимость нашей программы варьируется от 150 до 450 тысяч рублей. При этом цена на аналогичные продукты за рубежом значительно выше. На сегодняшний день наш продукт является уникальным для российского рынка".

Продажи полисов "Ваше здоровье" стартовали в подразделениях Private Banking банка ВТБ24.