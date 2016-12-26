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Дорожное строительство Транспорт и связь

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 декабря, в 7:00 была завершена заливка перекрытия последней, четвертой секции тоннеля, который соединит Московское шоссе под проспектом Кирова. На нее ушло более 1,4 тыс. куб. бетона.

На протяжении нескольких дней для того, чтобы он набрал необходимую прочность, секция будет укрыта специальной конструкцией, внутри которой поддерживается определенная температура.

Как сообщили Волга Ньюс в компании "Самаратрансстрой", которая по заказу министерства транспорта Самарской области ведет работы по реконструкции Московского шоссе к ЧМ-2018, именно над этой секцией, по кольцу уже в следующем году будет двигаться транспорт, направляющийся по пр. Кирова со стороны ул. Ново-Садовой к ул. Стара Загора.

"Монолитная конструкция полностью обрела свой окончательный вид, — прокомментировал руководитель проекта Алексей Зотов. — Сейчас ведутся подготовительные работы для заливки в 2017 году "южной" рампы — той, что смотрит в город. В целом же можно скакать, что "Кировская" развязка готова на 70%".

Напомним, что развязка состоит из трех основных частей: тоннельной, и двух рамповых (заезд и выезд), которые представляют из себя железобетонную подушку с основанием более метра в толщину, а также железобетонные стены. Тоннельная часть делится на четыре секции, состоящие из монолитного железобетона, каждая более 30 м в длину. Общий объем железобетона по всему путепроводу составляет более 30 тыс. кубометров.

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Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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