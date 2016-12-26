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ИТ Транспорт и связь

Чат-бот для заказа такси самарских разработчиков за сутки привлек несколько тысяч пользователей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская компания HelperSoft создала чат-бота для мессенджера Telegram, который проводит аукцион между таксистами и клиентами, предлагая оптимальный вариант для каждой стороны. Бот призван помочь клиентам решить проблему долгого ожидания такси в час пик.

Боты Telegram — это электронные онлайн-роботы, которые могут управлять умным домом, регистрировать пользователей на сайтах, заполнять документы, консультировать, переводить тексты, рассылать новости и др. Пользователь должен написать боту в мессенджере, чтобы тот начал свою работу.

Чтобы воспользоваться разработкой самарцев и вызвать такси в мессенджере, нужно сообщить боту /taxi_fast_bot, где вы находитесь и куда поедете. Водители увидят запрос на поездку и установят свою стоимость. Чат-бот вышлет вам несколько вариантов такси, находящихся рядом, марки авто и цены за поездку, после чего останется только выбрать наиболее подходящий вариант. Таким образом бот проводит аукцион между таксистами и пользователями, исключая услуги диспетчеров.

Основатель компании HelperSoft Игорь Зайцев является участником акселерационной программы StartupSamara. Сейчас разработчики провели первое тестирование такси-бота, и программой уже воспользовалось несколько тысяч жителей Самары. Несколько сотен таксистов уже работают через это приложение. Чтобы найти такси-бота, надо лишь воспользоваться ссылкой https://telegram.me/taxi_fast_bot. Посмотреть, как работает чат-бот, можно здесь.

Бизнес-катализатор StartupSamara — это бесплатная акселерационная программа, которая помогает сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа, детаально проработать бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и "упаковать" её для представления инвесторам. Технологическим предпринимателям предоставляются все имеющиеся у катализатора ресурсы: доступ к экспертным группам, менторской поддержке, образовательным программам и методикам, зарекомендовавшим себя во всем мире.

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

Светлана 06 ноября 2014 15:21 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Не верьте, в статье много вранья. Зарплаты нет полгода, контракты практически все разорваны, новых нет и вероятно не будет, доделываются проекты. которые на "выходе", более ста специалистов уже работают в других организациях...В год 40-летия успешную организацию похоронили. Кирюшину нужны только деньги, ему плевать на Гипросвязь и людей. СМАРТС разваливается, у них одна задача—выжить любой ценой. Сотрудники ОАО "Гипросвязь" являеюся заложниками разваливающегося бизнеса г-на Кирюшина. Гореть ему в аду.

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