Чат-бот для заказа такси самарских разработчиков за сутки привлек несколько тысяч пользователей

Самарская компания HelperSoft создала чат-бота для мессенджера Telegram, который проводит аукцион между таксистами и клиентами, предлагая оптимальный вариант для каждой стороны. Бот призван помочь клиентам решить проблему долгого ожидания такси в час пик.

Боты Telegram — это электронные онлайн-роботы, которые могут управлять умным домом, регистрировать пользователей на сайтах, заполнять документы, консультировать, переводить тексты, рассылать новости и др. Пользователь должен написать боту в мессенджере, чтобы тот начал свою работу.

Чтобы воспользоваться разработкой самарцев и вызвать такси в мессенджере, нужно сообщить боту /taxi_fast_bot, где вы находитесь и куда поедете. Водители увидят запрос на поездку и установят свою стоимость. Чат-бот вышлет вам несколько вариантов такси, находящихся рядом, марки авто и цены за поездку, после чего останется только выбрать наиболее подходящий вариант. Таким образом бот проводит аукцион между таксистами и пользователями, исключая услуги диспетчеров.

Основатель компании HelperSoft Игорь Зайцев является участником акселерационной программы StartupSamara. Сейчас разработчики провели первое тестирование такси-бота, и программой уже воспользовалось несколько тысяч жителей Самары. Несколько сотен таксистов уже работают через это приложение. Чтобы найти такси-бота, надо лишь воспользоваться ссылкой https://telegram.me/taxi_fast_bot. Посмотреть, как работает чат-бот, можно здесь.

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