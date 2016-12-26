Чат-бот для заказа такси самарских разработчиков за сутки привлек несколько тысяч пользователей

Самарская компания HelperSoft создала чат-бота для мессенджера Telegram, который проводит аукцион между таксистами и клиентами, предлагая оптимальный вариант для каждой стороны. Бот призван помочь клиентам решить проблему долгого ожидания такси в час пик.
Боты Telegram — это электронные онлайн-роботы, которые могут управлять умным домом, регистрировать пользователей на сайтах, заполнять документы, консультировать, переводить тексты, рассылать новости и др. Пользователь должен написать боту в мессенджере, чтобы тот начал свою работу.
Чтобы воспользоваться разработкой самарцев и вызвать такси в мессенджере, нужно сообщить боту /taxi_fast_bot, где вы находитесь и куда поедете. Водители увидят запрос на поездку и установят свою стоимость. Чат-бот вышлет вам несколько вариантов такси, находящихся рядом, марки авто и цены за поездку, после чего останется только выбрать наиболее подходящий вариант. Таким образом бот проводит аукцион между таксистами и пользователями, исключая услуги диспетчеров.
Основатель компании HelperSoft Игорь Зайцев является участником акселерационной программы StartupSamara. Сейчас разработчики провели первое тестирование такси-бота, и программой уже воспользовалось несколько тысяч жителей Самары. Несколько сотен таксистов уже работают через это приложение. Чтобы найти такси-бота, надо лишь воспользоваться ссылкой https://telegram.me/taxi_fast_bot. Посмотреть, как работает чат-бот, можно здесь.
Бизнес-катализатор StartupSamara — это бесплатная акселерационная программа, которая помогает сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа, детаально проработать бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и "упаковать" её для представления инвесторам. Технологическим предпринимателям предоставляются все имеющиеся у катализатора ресурсы: доступ к экспертным группам, менторской поддержке, образовательным программам и методикам, зарекомендовавшим себя во всем мире.
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???
Не верьте, в статье много вранья. Зарплаты нет полгода, контракты практически все разорваны, новых нет и вероятно не будет, доделываются проекты. которые на "выходе", более ста специалистов уже работают в других организациях...В год 40-летия успешную организацию похоронили. Кирюшину нужны только деньги, ему плевать на Гипросвязь и людей. СМАРТС разваливается, у них одна задача—выжить любой ценой. Сотрудники ОАО "Гипросвязь" являеюся заложниками разваливающегося бизнеса г-на Кирюшина. Гореть ему в аду.