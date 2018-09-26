"Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Определены финалисты конкурса лучших практик региональной и муниципальной информатизации VI Всероссийского форума "ПРОФ-IT".
В нем участвуют IT-проекты, которые представляют собой оригинальные решения региона или муниципалитета, уже внедрены в промышленную эксплуатацию и успешно применяются в целях социально-экономического развития территории.
В этом году от Самарской области в число финалистов вошли проект "Прибывалка.63" — транспортный сервис (номинация "Транспорт") и электронно-коммуникационная платформа по взаимодействию граждан и органов власти "Вместе" (номинация "Интерактивное взаимодействие с гражданами — работа с обращениями").
Определят победителей конкурса 9–10 октября в городе Светлогорске Калининградской области при участии ведущих IT-экспертов и региональных министров связи и информационных технологий со всей России. Они соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы региональной информатизации в государственном управлении.
В финале "ПРОФ-IT.2018" состоится защита 41 проекта в номинациях "Образование и наука", "Здравоохранение", "Культура", "Социальная поддержка", "Интерактивное взаимодействие с гражданами", "Государственное управление", "Безопасная городская среда" (технологии "Умного города"), "Экология и геодезия", "Транспорт". Победителей выберет региональное жюри, в которое войдут представители от субъектов РФ и федеральные эксперты.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???