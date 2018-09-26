"Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Определены финалисты конкурса лучших практик региональной и муниципальной информатизации VI Всероссийского форума "ПРОФ-IT".

В нем участвуют IT-проекты, которые представляют собой оригинальные решения региона или муниципалитета, уже внедрены в промышленную эксплуатацию и успешно применяются в целях социально-экономического развития территории.

В этом году от Самарской области в число финалистов вошли проект "Прибывалка.63" — транспортный сервис (номинация "Транспорт") и электронно-коммуникационная платформа по взаимодействию граждан и органов власти "Вместе" (номинация "Интерактивное взаимодействие с гражданами — работа с обращениями").

Определят победителей конкурса 9–10 октября в городе Светлогорске Калининградской области при участии ведущих IT-экспертов и региональных министров связи и информационных технологий со всей России. Они соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы региональной информатизации в государственном управлении.

В финале "ПРОФ-IT.2018" состоится защита 41 проекта в номинациях "Образование и наука", "Здравоохранение", "Культура", "Социальная поддержка", "Интерактивное взаимодействие с гражданами", "Государственное управление", "Безопасная городская среда" (технологии "Умного города"), "Экология и геодезия", "Транспорт". Победителей выберет региональное жюри, в которое войдут представители от субъектов РФ и федеральные эксперты.