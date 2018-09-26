16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Резидент технопарка разработал автоматизированную систему для эффективного управления бизнесом "Манго Телеком" добавила к виртуальной АТС видеозвонки Первая IT-конференция 404 CAMP состоится в п. Прибрежный Самарец, выигравший первый в России поединок с правовым чат-ботом: "Роботы заменят 80% юристов" "Продвинутые" мамы с помощью цифровых технологий успевают больше

ИТ Транспорт и связь

"Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 15
Версия для печати

Определены финалисты конкурса лучших практик региональной и муниципальной информатизации VI Всероссийского форума "ПРОФ-IT".

В нем участвуют IT-проекты, которые представляют собой оригинальные решения региона или муниципалитета, уже внедрены в промышленную эксплуатацию и успешно применяются в целях социально-экономического развития территории.

В этом году от Самарской области в число финалистов вошли проект "Прибывалка.63" — транспортный сервис (номинация "Транспорт") и электронно-коммуникационная платформа по взаимодействию граждан и органов власти "Вместе" (номинация "Интерактивное взаимодействие с гражданами — работа с обращениями").

Определят победителей конкурса 9–10 октября в городе Светлогорске Калининградской области при участии ведущих IT-экспертов и региональных министров связи и информационных технологий со всей России. Они соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы региональной информатизации в государственном управлении.

В финале "ПРОФ-IT.2018" состоится защита 41 проекта в номинациях "Образование и наука", "Здравоохранение", "Культура", "Социальная поддержка", "Интерактивное взаимодействие с гражданами", "Государственное управление", "Безопасная городская среда" (технологии "Умного города"), "Экология и геодезия", "Транспорт". Победителей выберет региональное жюри, в которое войдут представители от субъектов РФ и федеральные эксперты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30