Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3Д-картой и аудиогидом

Стадион "Самара Арена" оснащен новой системой навигации, сообщает департамент информполитики администрации губернатора самарской области.

ФГУП "Спорт-Ин" и компания Indoors Navigation разработали систему навигации для стадиона "Самара Арена", а также для всех остальных стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Данный сервис базируется на сигналах Wi-Fi сетей и маячков iBeacon, а также на данных об изменениях геомагнитного поля, акселерометра и гироскопа.

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо установить на свой смартфон соответствующее приложение (доступно для Android и iOS), которое поможет пользователю ознакомиться с картой стадиона, совершить виртуальный 3D-тур по стадиону, полюбоваться его видами, а также ознакомиться с последними новостями. Встроенный в приложение аудиогид подробно расскажет об основных зонах стадиона.

Болельщики, планирующие посетить матчи ПФК "Крылья Советов", наверняка оценят интегрированные карты, которые помогут добраться до "Самара Арены", а также функцию, позволяющую отыскать нужный сектор, проложив до него подробный маршрут по зданию стадиона.

Для болельщиков, не использующих смартфоны, на втором этаже стадиона (в секторах А и С) установлены специальные сенсорные стойки, которые также помогут сориентироваться и получить необходимую информацию.