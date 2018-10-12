16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3Д-картой и аудиогидом Российский управленческий форум о цифровых технологиях "DIGITAL-трансформация" состоится в Самаре В регионе планируется создать межвузовский центр по подготовке кадров для цифровой экономики Резидент технопарка разработал автоматизированную систему для эффективного управления бизнесом "Манго Телеком" добавила к виртуальной АТС видеозвонки

ИТ Транспорт и связь

Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3Д-картой и аудиогидом

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати

Стадион "Самара Арена" оснащен новой системой навигации, сообщает департамент информполитики администрации губернатора самарской области.

ФГУП "Спорт-Ин" и компания Indoors Navigation разработали систему навигации для стадиона "Самара Арена", а также для всех остальных стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Данный сервис базируется на сигналах Wi-Fi сетей и маячков iBeacon, а также на данных об изменениях геомагнитного поля, акселерометра и гироскопа.

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо установить на свой смартфон соответствующее приложение (доступно для Android и iOS), которое поможет пользователю ознакомиться с картой стадиона, совершить виртуальный 3D-тур по стадиону, полюбоваться его видами, а также ознакомиться с последними новостями. Встроенный в приложение аудиогид подробно расскажет об основных зонах стадиона.

Болельщики, планирующие посетить матчи ПФК "Крылья Советов", наверняка оценят интегрированные карты, которые помогут добраться до "Самара Арены", а также функцию, позволяющую отыскать нужный сектор, проложив до него подробный маршрут по зданию стадиона.

Для болельщиков, не использующих смартфоны, на втором этаже стадиона (в секторах А и С) установлены специальные сенсорные стойки, которые также помогут сориентироваться и получить необходимую информацию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4