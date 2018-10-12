Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3Д-картой и аудиогидом

Стадион "Самара Арена" оснащен новой системой навигации, сообщает департамент информполитики администрации губернатора самарской области.
ФГУП "Спорт-Ин" и компания Indoors Navigation разработали систему навигации для стадиона "Самара Арена", а также для всех остальных стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Данный сервис базируется на сигналах Wi-Fi сетей и маячков iBeacon, а также на данных об изменениях геомагнитного поля, акселерометра и гироскопа.
Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо установить на свой смартфон соответствующее приложение (доступно для Android и iOS), которое поможет пользователю ознакомиться с картой стадиона, совершить виртуальный 3D-тур по стадиону, полюбоваться его видами, а также ознакомиться с последними новостями. Встроенный в приложение аудиогид подробно расскажет об основных зонах стадиона.
Болельщики, планирующие посетить матчи ПФК "Крылья Советов", наверняка оценят интегрированные карты, которые помогут добраться до "Самара Арены", а также функцию, позволяющую отыскать нужный сектор, проложив до него подробный маршрут по зданию стадиона.
Для болельщиков, не использующих смартфоны, на втором этаже стадиона (в секторах А и С) установлены специальные сенсорные стойки, которые также помогут сориентироваться и получить необходимую информацию.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???