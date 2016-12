Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Антон Зрящев - 30-летний бывший самарец, а ныне стартапер, живущий в Сингапуре. Проект, над которым он сейчас работает, - настенные "умные" часы Glance Clock, показывающие хозяину информацию, которую мы уже привыкли получать только с мобильных девайсов. В интервью Антон делится мнением о неэффективности российских инвестиций в стартапы, рассказывает о качествах, необходимых современным предпринимателям, о личной мотивации, о витиеватом пути от продажи предметов женской гигиены до разработки технологий будущего и о том, почему собранные краудфандингом $400 тыс. - еще не история успеха.

Первый опыт

- С чего начинался ваш путь как предпринимателя?

- В семье у нас бизнесменов не было, но я уже в пятом классе был предпринимателем. Я продавал чертежи девочкам и мальчикам, которые не умели или не хотели чертить. Я же хорошо чертил и даже любил это делать. Это было первым ростком предпринимательства во мне.

Первый настоящий бизнес был уже в институте. Я купил два торговых автомата, установил их в женских туалетах и продавал прокладки, тампоны, влажные салфетки. В установке автоматов с моей стороны не было никаких изобретений. А вот инновация была очевидной - до меня никто не догадался продавать в автоматах такой ассортимент и установить их там, где я их установил.

Конечно, это было предпринимательством, так как я посчитал, что это может принести мне деньги. Проект мог быть успешным и долго жить, если бы мы смогли договориться об аренде площади с "Парк Хаусом", где с меня брали 3 тысячи рублей за квадратный метр, учитывая, что автомат занимал 50 квадратных сантиметров в туалете и висел на стене!

Именно тогда я и почувствовал себя предпринимателем. Я никогда не искал быстрой выгоды по методу "купи-продай". Я мыслил категориями идей и их развитием на несколько шагов вперед. Я видел, каким проект может стать, всегда старался рисовать в сознании картинку гораздо большую, чем та, которую мог нарисовать в реальности.

Мой первый опыт с автоматами научил меня, наверное, довольно банальному: бизнес - это непросто. Все, что можно написать на бумаге, не будет работать в реальности. При реализации любого бизнес-плана всегда всплывают 500 причин, почему все не получится. Я начал понимать цену деньгам и времени, свои ресурсные возможности - что я могу в одиночку.

Начали появляться предпринимательские мысли: как оптимизироваться, где взять денег, как ими правильно распорядиться, где взять наемного сотрудника, будет ли он эффективен за свою зарплату.

- Насколько был осознанным выбор сферы деятельности?

- Закончив радиотехнический факультет СГАУ, я был уверен, что самая крутая в мире работа - это менеджер по продажам, потому что заработок напрямую зависит от твоих усилий. Мне как спортсмену (прим. разряд по беговым лыжам) такой подход импонирует. Как сам поднажмешь, так сам и прибежишь. Но я проработал два месяца менеджером по продажам, и мне стало скучно делать что-то для кого-то и продавать порой что-то заведомо худшего качества, чем конкуренты.

Потом, в 2009 году, был мой первый Селигер, где я узнал что такое стартапы, инвесторы и другие, новые для себя понятия. Там я впервые понял, что есть люди, которые готовы инвестировать серьезные деньги в идеи гораздо более глобальные, чем продажа прокладок в автоматах, что можно мечтать смелее.

Поэтому, приехав с Селигера, я пошел к начальнику и сказал, что увольняюсь, чтобы делать свой бизнес. На его вопрос о том, знаю ли я, что я буду делать и как, я ответил, что нет, не знаю, но я хочу!

К тому моменту у меня уже было второе высшее экономическое образование. Но никаких конкретных практических навыков я с его помощью не получил. Начал все изучать с нуля и на практике. Подавал заявки на гранты, субсидии. Например, на грант на покупку материальных ценностей на 300 000 рублей я подал сразу три идеи: одну от себя, одну от моего коллеги и одну - будущего сооснователя.

От себя была идея о разработке электроники, ее производство и реализация, для чего были нужны компьютеры, осциллографы и т.п. Мой коллега подавал заявку на покупку оборудования для прототипирования. В итоге грант получила только моя заявка, что дало начало деятельности компании.

Завышенные ожидания

- Что было после?

- Второй вехой была организация совместного предприятия со СГАУ - лаборатории при радиотехническом факультете. Все казалось логичным. Мы работаем, университет помогает. Было ощущение, что такое начинание должно быть всерьез и надолго. Ожидания были явно завышены!

В России инвестиции "глупые", так как капитал приходит либо от государства, либо от предпринимателей, но заработавших деньги в других сферах

Другие завышенные ожидания оказались связаны с получением гранта "Старт" от фонда Бортника на проект по производству светодиодных лампочек. Сейчас дается 3 миллиона рублей, а тогда это был 1 миллион рублей. Что тогда мне казалось баснословными деньгами. Здесь уже все было по плану, так как по-другому и быть не могло. Это специфика отчетности работы по грантам. Заявил копеечку - должен потратить копеечку именно так и никак иначе.

Рачительно распоряжаясь полученными деньгами, я смог параллельно с проектом по лампочкам опробовать еще две бизнес-идеи в рамках той же команды.

Этот грант меня научил тому, что деньги нужно зарабатывать, так как гранты расхолаживают - начинает возникать ощущение, что так будет всегда. Напиши еще одну бумажку, и следующим утром тебе опять дадут денег. Нет! Зарабатывание денег - это чередование этапов голодного предпринимателя и немножко сытого, когда приходит проект, но не на 10 миллионов, а на 10 тысяч, что позволяет закрыть долги и попытаться идти дальше.

Это простое понимание пришло, когда второй части гранта мы не получили, а зарабатывать денег сами мы тогда еще не умели. С тех пор я научился зарабатывать деньги сам, а не ждать, что их кто-то даст. Если дадут, то это хорошо, но это не должно быть основой деятельности.

- Как же тогда находить стартовый капитал?

- Будучи в Штатах, я боролся за инвестиции в миллион долларов, прикладывая такие же усилия и делая примерно те же действия. Получается, что разница в результате при одних приложенных усилиях 65-кратная.

Получается, что российское инвестирование неконкурентоспособно на мировом рынке. Причем в Штатах деньги "умные", так как пришли от инвестора, который сам был голодным стартапером и жил в гараже.

В России же инвестиции "глупые", так как капитал приходит либо от государства, либо от предпринимателей, но заработавших деньги в других сферах. Сфера IT по-прежнему остается buzz-word, но что это такое, мало кто из инвесторов себе представляет. Поэтому гранты из Сколково или от Бортника в России хороши, когда вся работа уже проделана. Идешь получать грант, изображаешь работу и в нужный срок выдаешь требуемый, гарантированный результат. Грантовые деньги становятся приятным бонусом к уже завершенному успешному проекту.

- Над какими еще проектами после "грантовых" вы работали?

- Следующей вехой стал проект с новым партнером системы контроля протечки воды WaterLeak. Данный продукт до сих пор продается в России. Главным уроком здесь стало то, что надо было иметь навык создания продукта, который будет продаваться не единицами, а массово, серийно.

Мы пообещали заказчику, что сделаем за определенные деньги и время определенный объем. В итоге и время, и суммы в проекте сильно увеличились. WaterLeak не был моей идеей. Но мне она настолько понравилась, что я стал жить этим проектом, как своим. Я вкладывал в него свое время и идеи - как довести продукт до "правильного" состояния. Мне была приятна мысль, что это вещь для людей и они будут ею пользоваться и радоваться, поэтому она не могла быть неприглядной черной коробкой с проводами.

Но проект мне наглядно показал, что тратить свои силы и жизнь на идею чужого человека мне неинтересно. Я понял, что хочу делать что-то полностью свое. Иметь свою идею, отвечать за нее сам, решать все сам. Так я пришел к работе над системой умного дома inHome.

InHome был уже полностью мой проект.

Трамплин в Кремниевую долину

- Как вы оказались в Сингапуре?

- В 2013 году благодаря правительству Самарской области я смог съездить на программу Deep Dive в Кремниевую долину. Это была моя первая поездка в Штаты. Я увидел Кремниевую долину, и это меня сильно вдохновило. Электронные компоненты FairChild, MicroChip и тот же Microsoft или Apple были не по телевизору, а вживую, неоднократно проезжал мимо их штаб-квартир.

Посещение Кремниевой долины привело меня к мысли, что всеми правдами и неправдами я хочу делать что-то не меньшего масштаба, чем делают местные компании.

Так начала сбываться моя мечта - быть в Калифорнии и заниматься делом, которым хочу.

После возвращения в Самару человек, с которым я познакомился через бизнес-катализатор StartupSamara, написал, что один сингапурский инвестфонд набирает команду в акселератор, чтобы за короткий промежуток времени из них сделать команду совершенно другого уровня. То есть помогают за несколько месяцев пройти путь, на который обычно надо потратить несколько лет.

Я рассказал в инвестфонде про inHome. После чего они провели внутренний инвесткомитет и пригласили меня в Сингапур.

Лучше обещать меньше, но доставить больше и быстрее, чем наоборот

Причем для меня все вышло спонтанно, несмотря на то что мы несколько раз созванивались. Я не помню точных дат, но вышло все примерно так: последний созвон был назначен на 23-е число, а программа начиналась 25-го числа. Причем 23-го я был в Самаре, а 24-го утром мне позвонил директор этой программы и спросил, купил ли я билеты и ждать ли меня 25-го числа. Я ответил, что ничего не купил, а он сказал, что не надо ждать - он уже ведь обозначил, что меня ждут.

Я купил билет и в тот же день улетел в Сингапур. Вернулся домой в Самару только через полгода. Правда, потом сразу поехал в Штаты, где также прожил полгода. Вернулся из Штатов уже в Сингапур, понимая, что я как предприниматель не хочу находиться в России.

В Штатах я привлек средства в свой проект и начал его реализовывать. В США я пробыл столько, сколько позволяла туристическая виза - полгода, после этого меня попросили не нарушать законы и покинуть страну.

Я вернулся в Россию в конце 2014 года и окончательно понял, что хочу заниматься бизнесом где угодно, но не в России. Здесь, к сожалению, слишком узкий рынок и узкое мышление, отсутствие инвестиций требуемых масштабов, непонятные перспективы развития бизнес-сообщества.

Проект inHome в итоге закрылся в марте 2015 года по причине того, что мы "вышли из денег". Текущий инвестор не хотел дальше поддерживать проект, а сторонних привлечь не удалось. Но главное - рынок изменился после CES2015, когда сотни компаний представили свои решения в области "умный дом".

Проект inHome научил меня не давать лишних обещаний. Инвесторы верят твоим словам, фиксируют эти слова в соответствующих документах и потом за эти слова спрашивают. Проект меня научил тому, что все надо проговаривать, согласовывать, не обещать большего. Лучше обещать меньше, но доставить больше и быстрее, чем наоборот.

В этом плане мне нужно бороться с собой, так как я очень позитивно смотрю на мир и каждый шаг кажется верным, оправданным. Это к слову о чертах характера, над которыми еще предстоит поработать.

Я больше визионер, мечтатель. В мыслях мое будущее с каждым шагом все светлее и ярче. Мои планы с каждым разом все обширнее. Поэтому как раз сейчас я ищу человека в команду, который закроет тему экспертизы "трезвости мышления".

- Вот мы и подошли к проекту Glance Clock. Все ли получилось так, как вы хотели?

- Я не буду уникален и отвечу, как большинство предпринимателей: я бы сделал все по-другому. Я уже дорос до определенного уровня и получил опыт, поэтому уже не наступил бы на те же грабли и не совершил очевидных ошибок.

Glance Clock - "умные" настенные часы, отображающие не только время, но и уведомления о входящих звонках, сообщения и напоминания о запланированных встречах, расписание на день, прогноз погоды и многое другое. Устройством предусмотрена интеграция не только со смартфоном, но и с различными смарт-устройствами и сервисами. В выключенном состоянии Glance Clock выглядят как обычные часы с физическими стрелками и круглым циферблатом. Но когда их включаешь, активируется цветной дисплей. Лозунг проекта - A smart clock that automagically shows you the right information at the right moment ("умные часы, которые автомаГически (то есть сами и магическим образом) показывают нужную информацию в нужный момент").

Я бы выбрал других людей в партнеры, так как некоторые не привнесли в проект ожидаемой ценности. Однако главным, помимо человеческого фактора, были опять завышенные ожидания.

Ты думаешь, что что-то случится завтра, а это случается только через полгода. Мне кажется, что я научился не обманывать себя. Если умные люди говорят, что какой-то процесс займет полгода, не надо верить, будто ты это сможешь сделать за один месяц просто потому, что у тебя "свежий взгляд на проблему".

Сейчас я разбил бы проект на более точные стадии, тщательнее подошел бы к процессу финансирования, четче бы понимал, когда нужно проектировать, когда пора начать заниматься маркетингом, когда наступает стадия MVP (minimum viable product), чтобы оценить реалистичность идеи.

Если вы слышите, что кто-то собрал больше 200 тысяч долларов, знайте, что они приложили немало усилий и потратили немало денег

Я не сильно доволен результатом краудфандинговой кампании, об успешности которой "гудит" весь русскоязычный Интернет на соответствующих ресурсах. Все видят 400 тысяч долларов и 5 тысяч штук предзаказа. Это хорошо, причем даже по мировым меркам, но мои ожидания были намного выше.

Мы работали, чтобы достичь 1 миллиона долларов, так как были хорошие отзывы от пользователей. Была хорошая база адресов электронной почты, то есть людей, которые выразили свой интерес к покупке. Мы начали кампанию в сентябре 2015 года. За год перед запуском краудфандинга был потрачен солидный маркетинговый бюджет.

Люди, не осведомленные о реалиях краудфандинга, думают, что для успеха достаточно видео, снятого на смартфон и выложенного в Интернет. Будто бы останется только нажать кнопку Launch (запустить кампанию по краудфандингу), и у тебя наутро на счете миллион долларов.

Это очень далеко от действительности. Чтобы получить этот миллион, нужно сначала потратить 200-300 тысяч на маркетинг: нужно создать вокруг продукта лояльное community (сообщество), что намного сложнее, чем собрать поклонников реально существующих продуктов. Это должны быть люди, верящие в идею, в мечту. И если вы слышите, что кто-то собрал больше 200 тысяч долларов, знайте, что они приложили немало усилий и потратили немало денег.

Поэтому у меня сейчас четыре сингапурских бизнес-ангела. В ноябре мы открыли следующий seed-раунд инвестиций, где собираем микс из сингапурских и инвесторов из Силиконовой долины (seed-инвесторы - инвесторы, обменивающие свои вложения на права собственности в будущей компании).

"Поднятие" денег на проект - это по-прежнему самое сложное, что есть в стартапах. Это проблема номер один, для меня как для основателя и CEO. Вторая большая проблема - это продукт, а третья большая проблема - это продажи. Причем тут нет ранжирования, они все равнозначны по степени важности.

- Давайте еще раз: весь Интернет доволен вашей краудфандинговой кампанией, а вы - нет?

- Да, конечно! 5 тысяч предзаказов - это пять тысяч проблем. Представление о купающихся в деньгах и "шоколаде" стартаперах - не более чем миф. Мы пока никому ничего не должны денег, но нашим 5000 пользователям мы должны доставить продукт в феврале 2017 года.

Существует много мелочей, о которых теперь нужно думать на практике. Например, вопросы сертификации, доработки софта, тестирования надежности и т.д. Наши "часы тикают".

Есть масса примеров компаний, которые продукт не доставили вовремя или доставили, но ужасного качества. На этом для них бизнес заканчивается. Поэтому без решения проблемы поставки в феврале 2017 года 5 тысяч штук продукта развитие нашего бизнеса невозможно.

- Надолго вы в Сингапуре?

- В ноябре я летал в Кремниевую долину, чтобы пройти этап отбора в Y Connection (большой бизнес-инкубатор в США).

Визит в Y Connection прошел не так, как я ожидал, но они редко кого отбирали с первой попытки. Было высказано много предложений по улучшению проекта Glance Clock, чтобы уже во второй раунд вероятность прохождения была очень высокой.

В любом случае я намерен перевести свой бизнес в Штаты. Это даст новые возможности получить доступ к инвестициям и перевести компанию на совершенно новый уровень. Не буду скрывать, что на Сингапур я всегда смотрел как на трамплин в Кремниевую долину.

"Гвоздь в сердце инвестора"

- Что для вас значит быть предпринимателем в 21 веке?

- Для меня главная черта предпринимателя - это "способность не упускать возможности". Все чего я сейчас достиг, - результат того, что любая возможность, которая начинала "маячить на горизонте", была мною учтена и я старался довести ее до реализации.

Так я попал в Президентскую программу, так попал в Сингапур, так я начал заниматься своими проектами. Все это - следствие реализации порой весьма туманных возможностей.

- А как понять, что это возможность, а не очередное ничего не значащее событие?

- Это, наверное, лежит в плоскости интуиции или соответствия внутренним ожиданиям, желаниям, стремлениям. Так, например, я пришел на Президентскую программу, чтобы посмотреть, как живут люди за границей (она предусматривала зарубежную стажировку).

Были моменты слабости, когда думалось после очередного провала, что все это не мое, но на второй день уныния приходили новые идеи, приходило в очередной раз осознание того, что я хочу делать что-то свое

В результате программа дала мне намного больше - широкий круг знакомств.

Совершенно другая история с моим переездом в Сингапур. Это уже был иной этап жизни, и у меня сформировалось желание уехать из России и попробовать себя реализовать в другой стране. Я понимал, что Сингапур - другой мир, и почувствовал, что хочу это попробовать.

Не могу сказать, что у меня есть точная формула, как определить ту самую возможность в потоке жизненных событий, это, скорее, интуитивное ощущение. Мне кажется, что вот это и есть то самое, что я ищу в данный момент. It fits my life - подходит к моей жизни здесь и сейчас.

Надо только понимать, что здесь, так же как с инвестициями в стартапы, только один из десятков, а то и сотен выстреливает. Так как возможностей появляется в жизни огромное количество, я не могу вспомнить те из них, которые мне не позволили двигаться вперед. Я, конечно, могу покопаться в памяти и найти то, что у меня совсем не получалось или где я не той дорогой пошел, встречал не тех людей… Но я стараюсь отслеживать только позитивный жизненный путь - то, как я дошел до текущей точки в своей жизни, а не почему я не дошел до какой-то другой.

- Какие черты характера предпринимателя позволяют не только увидеть, но и не упустить возможность?

- Позвольте мне ответить на английском: passion and execution (страсть и исполнение). Passion к делу позволяет мне execute возможности. Мой рабочий график - это 24/7, то есть я активен круглосуточно семь дней в неделю.

К счастью, у меня появилась семья, которая заставила 24/7 сдвинуть в сторону 18/6 или даже дальше. Поэтому теперь есть и нерабочее время.

Но и сейчас, если семья не рядом в конкретный день, то просыпаюсь в 6 утра, в 7 уже у компьютера, потому что это и есть мое основное место работы, если нет деловых встреч. В таком режиме я, забывая есть и пить, могу работать до двух ночи, не вставая с места.

Такой режим касается абсолютно любой деятельности, за которую я в жизни берусь. Я люблю работать, я полностью увлечен тем, что делаю, у меня постоянно возникают новые идеи, когда сплю, мне снятся сны про работу, то есть я на 100% "там". Это и есть моя passion.

Что касается второго компонента - execution, - то чаще всего получается, что надо уметь долбить в одну точку, добиваться сдвигов в нужном направлении, достижения определенных результатов, которые позволяют идти дальше. Эта часть меня дополняет другую мою сторону - passion. Если переводить на русский литературно, то я бы назвал это целеустремленностью, помноженной на свойство характера никогда не сдаваться.

Вот, если позволите, штрих к портрету. Тот самый друг, благодаря которому я в Сингапуре, так же занимался стартапами, как и я. Оба наших проекта не получили развития. Он устроился на работу и спокойно живет в режиме "зарплата капает". Я же не успокоился и не собираюсь успокаиваться.

Были моменты слабости, когда думалось после очередного провала, что все это не мое, но на второй день уныния приходили новые идеи, приходило в очередной раз осознание того, что я хочу делать что-то свое.

Получается, что уже многие годы я постоянно нахожусь в режиме генерации идей, в режиме стартапа. И отступать я не намерен! Если идея не срабатывает, то я нахожу в себе новую идею. Если и она не срабатывает, то будет третья, четвертая и пятая, пока не нахожу то, что хочется.

- Есть ли черта, над которой вам еще надо поработать?

- Мне точно не хватает навыков продажника. Есть люди, которые идут напролом. Они умеют говорить обо всем с улыбкой и ярко. В итоге их слушают с открытыми ртами и верят. Мне хочется, чтобы собеседники верили в правду, которую я говорю, а не в сказку, которую они хотят, чтобы я им придумал. Это я считаю своей слабой чертой.

При всем этом я люблю выступать на сцене перед аудиторией. У меня это довольно хорошо получается. Могу это делать как на русском, так и на английском языке. Я вижу, что меня люди слушают, но эффекта, как от речи Стива Джобса, когда каждое его слово резонирует в воздухе и ему каждый слушатель верит, пока не возникает. Над этим мне нужно работать.

Американские стартаперы в этом смысле очень хорошо подготовлены. Когда они открывают рот и начинают говорить, начинаешь всему сразу верить, что это the next big thing (следующий хит рынка). Но по прошествии времени, когда включается критическое мышление, возникают вопросы: "Что это была за фигня?!", "Вы предлагаете технологию распознавания "лиц" для собак?!", "Кому это надо?", "Какую проблему это решает?".

Причем это реальная история из Сан-Франциско, когда предлагали компьютерную программу, которая позволяет на улице определять убежавших животных, отследить их по базе данных и передать хозяину информацию о том, где животное видели. Но пока находишься на их презентации, веришь каждому их слову и веришь в реальность проблемы и методы ее решения.

Но я хочу научиться делать презентации так, чтобы каждое мое слово было "как гвоздь в сердце инвестора". (смеется)

- Какова, на ваш взгляд, связь между словами изобретение, инновация и предпринимательство? Что первично?

- Если при ответе на вопрос остаться в рамках бизнеса высоких технологий, то инновация обычно лежит в основе предпринимательства. Так как в традиционных сферах бизнес-деятельности можно быть предпринимателем, но инновация не является столь обязательной для успеха. А без изобретений бизнес высоких технологий вообще невозможен.

Продать одну презентацию в PowerPoint можно, но очень тяжело. Инвестор хочет пощупать продукт.

Предпринимательство - это черта характера человека, а изобретение - это объект. Изобретение - первично, на мой взгляд. Давайте рассмотрим иерархию развития стартапа. На первом этапе инвестор, бизнес-ангел вкладывается в идею. Идея - это сплав изобретения и инновации. То есть это ответ на вопросы: 1) что ты там такое изобрел? 2) чего там такого нового, что никто не делал до тебя?

Инвестор начинает верить в твою историю, что ты сделал следующий UBER или AirBNB, или DROPBOX. На этом этапе пока не важно, какой ты предприниматель.

На следующем этапе нужно начать показывать хорошие цифры, чтобы уже привлечь массового инвестора. Здесь нужны навыки предпринимательства, управления проектом, общения с людьми и так далее. Но, с другой стороны, ты не сможешь придумать хорошую коммерческую идею, если изначально не понимаешь, как будет работать этот бизнес.

Получается, предпринимательский навык нужен сразу. Но надо помнить, что в реальном мире любые недостающие компетенции покупаются. Вспомним классику - Стива Джобса и Стива Возняка. Первый - инноватор и предприниматель, а второй - инноватор и изобретатель. Классический случай синергии компетенций. Если компетенции не хватает, то ищут человека, который эту компетенцию проекту даст.

Например, Y Combinator - самый известный в мире акселератор - предъявляет требование, что на интервью должны присутствовать все основатели компании. Причем они предпочитают команды из двух и более основателей, так как никакой даже самый умный человек не может один качественно закрывать все необходимые компетенции.

Важно понимать, что в сфере высоких технологий часто, кроме самого изобретателя, никто, включая инвестора, не понимает всех деталей инновации. Они могут оценить конечный потенциал продукта, но не его суть. Поэтому продать одну презентацию в PowerPoint можно, но очень тяжело. Инвестор хочет пощупать продукт.

Изобретательство должно быть, и оно все-таки первично, но все получается на практике закольцовано. Изобрести просто велосипед - никто не удивится, а вот "быстрый велосипед" уже может удивить. Это приведет к раунду вопросов о том, как ты собираешься это продавать, и на первый план выходит предпринимательская компетенция. В этот момент изобретатель уступает место своему сооснователю, который как раз предприниматель. Он займется продажей изобретения. Так и получается синергия компетенций в инновациях.

- По вашему профилю в Facebook видно, что у вас много образований. Вы - сторонник концепции непрерывного образования? Какую роль сыграла учеба в вузах в вашей жизни?

- Западная модель "бросил колледж - миллионер" в России не работает. В России без образования тяжело по ряду известных причин, как объективных (таких, как армия), так и субъективных (мнение общества о людях без образования). Тем не менее для меня каждое мое образование было осознанным.

С детства я любил электронику, так как папа привил любовь к паяльнику. Мне очень нравилось, как из каких-то деталек получается нечто осязаемое, делающее то, что каждая в отдельности деталька не может: разговаривает, мигает, крутит. В детстве это было магией. Я чувствовал себя волшебником с паяльником. Поэтому вопросов о первом высшем не было: только радиотехнический факультет СГАУ.

Знания, полученные там, были прекрасны, но они не отвечали на вопрос, как заработать деньги в рыночной экономике. Поэтому я пошел на второе высшее экономическое образование. Так я окончил "математические методы в экономике" также в СГАУ. Однако, защитив диплом, я вышел из стен университета, понимая, что больше не хочу получать российское образование. Второе высшее было больше похоже на галочку, на формальность, оно не дало мне ожидаемой ценности.

Однако позже произошло знакомство с Дмитрием Оводенко - директором Самарского регионального ресурсного центра. Он рассказал про центр и Президентскую программу, которая предусматривает иностранную стажировку, оплачиваемую государством. Это была одна из многих возможностей в моей жизни, которые я не упустил. Программа была не похожа на традиционное российское образование, и это меня привлекло.

Так я получил свое третье образование. В моем резюме я указываю голландский университет, где несколько месяцев стажировался в рамках программы. Сразу возникло желание поступить к ним на МВА, но это стоило достаточно дорого, а денег не было, да и времени уже не было.

Моим четвертым образованием стала череда стажировок: в Германии, в Китае, во Франции, в США. Мое непрерывное образование - это использование любой возможности учиться. Видимо, благодаря моим образованиям я - единственный член команды, который умеет выстраивать связи между, казалось бы, бессвязными кусками информации из внешнего мира. Я бы хотел, чтобы таких людей в моей команде было несколько, но пока я один такой.

Я пока мало понимаю в технологиях финансов, и, если бы у меня были деньги, я бы вкладывал в развитие этих технологий

Я могу прочитать целую книгу, например, о Стиве Джобсе и зацепиться за одну фразу, про то, что люди не хотят знать, что продукт состоит из частей. И я начинаю применять эту мысль к своей системе мышления. Причем эту мысль порой сложно донести до конструктора, который не понимает, почему лучше, чтобы здесь не было щели в устройстве. Щель не нужна, а ему кажется, что это неважно. Он предлагает сначала сделать со щелью, а на втором этапе попробовать сделать без щели. А я понимаю, что продукт должен быть без щели сразу.

И такого в моей голове много. Мне не хватает в моих сооснователях визионерства - умения смелее мечтать, объединять знания воедино, сводить теорию и практику, выдавать идеи. Они прекрасно умеют соединять то, что должно быть соединено, но с неопределенностью они работать не умеют.

Если вернуться к вопросу о качествах предпринимателя, то вот такое качество, как визионерство (видение того, куда ты стремишься), является неотъемлемым. Инвесторы покупают именно его - видение проекта, того, каким великим ты будешь и почему, ну и, конечно же, execution - то, как ты этого достигнешь.

- Немного абстрактный вопрос. Понравится ли Антону Зрящеву, если проект Glance Clock начнет приносить с февраля 2017 года миллиард долларов в год и не требовать никаких модификаций, то есть потребитель и в 2037 году будет хотеть купить модель 2017 года?

- Нет, это Антону не понравится. Я не люблю отдыхать. Это могут подтвердить близкие мне люди. Я не люблю ничего не делать. От этого я начинаю страдать. Я не могу представить, что не буду ничего делать, что перестану генерировать идеи.

Став семейным человеком, я учусь уделять время не только работе, но и жене, дочке, дому в целом. Когда я смотрю, как дочка играет, то мне сложно уговорить себя просто наслаждаться этими минутами жизни и не искать другого занятия. Но я учусь.

Желание что-то делать и не сидеть на месте и привело меня к беговым лыжам, к предпринимательству.

Если говорить о том, как я распоряжусь деньгами, то очевидно, что все хотят хорошо жить, и я - не исключение. Но материальные потребности можно удовлетворить относительно быстро, хотя всегда останется место на Земле, где ты еще не был, и потенциал интересных путешествий относительно безграничен.

Я уверен, что моим очевидным развитием будет превращение в бизнес-ангела. Это ведь также своего рода вложение в свои амбиции, как и все, что мы строим вокруг себя. Например, я пока мало понимаю в технологиях финансов, и если бы у меня были деньги, я бы вкладывал в развитие этих технологий.

Или я бы вкладывал в идеи и продукты, которые я бы сам хотел видеть реализованными. Это разновидность самореализации. Хотя одновременно это было бы зарабатыванием денег. Но, имея больше денег, можно вкладывать во все большие и масштабные проекты. Для меня деньги - ни в коем случае не самоцель, это только способ реализации.