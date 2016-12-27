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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Руководство Новокуйбышевского НПЗ поздравляет с наступающими праздниками

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор Новокуйбышевского НПЗ Виталий Зубер и председатель объединённой первичной профсоюзной организации завода Вячеслав Исаев, пздравляют с наступающими праздниками.

"Уважаемые заводчане, коллеги и партнёры! Дорогие новокуйбышевцы!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом и наступающим Рождеством! — говорится в сообщении.

Уходящий в историю год запомнится для Новокуйбышевского НПЗ не только юбилейной вехой — 65-летием предприятия, но и как период ярких событий и воплощения значимых проектов.

Наш завод стремительно развивается, становится сильнее и устойчивее на рынке, обеспечивая регионы высококачественной продукцией и осваивая передовые технологии. Сегодня Новокуйбышевский НПЗ, благодаря масштабным инвестпроектам, реализуемым на нашей площадке, по праву считается лидером отрасли региона.

Мы верим, что так будет и впредь, ведь наш коллектив не раз показывал, как он умеет сплотиться на решение общих задач. Теперь уже не только опытным работникам, но и талантливой молодёжи по силам решать любые сложные производственные задачи и также ярко проявлять себя в непроизводственной сфере — в спортивных состязаниях и творческих фестивалях. Этим всегда славились новокуйбышевские нефтепереработчики!

Надеемся, что всё лучшее, чего мы достигли в 2016 году, станет отправной точкой для дальнейших свершений и побед. Ведь впереди новый год, а значит, новые возможности для каждого! Процветания Вам и новых побед! Пусть и в работе, и в жизни всё будет гармонично.

Желаем, чтобы наступающий год принёс каждому из вас как можно больше радостных минут и поводов для гордости. Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а предстоящие праздники Нового года и Рождества подарят радость от встреч с родными и друзьями, дадут вам импульс для новых дел и свершений. Удачи, стабильности, здоровья всем вам и вашим близким!"

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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там давно не Николай Иванович

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