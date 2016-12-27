Самарские таможенники изъяли 1,5 кг контрабандных стероидов из Китая

Самарские таможенники изъяли партию сильнодействующих веществ - 1,5 кг стероидов из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.

Факт контрабанды установлен в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Шереметьевской таможни и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по области.

В международном почтовом отправлении из КНР была обнаружена картонная упаковка, в которой находился прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета и два фольгированных пакета. В каждом находились по 11 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразными веществами белого цвета.

Согласно заключению экспертов, в составе представленных образцов содержатся станозолол, оксандролон, поименованные в списке сильнодействующих веществ, утвержденном постановлением правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №964.

Как пояснили в ведомстве, данные препараты являются стероидами.

Общий вес сильнодействующих веществ составил около 1,5 килограмма.

Был установлен фактический заказчик - 28 летний гражданин РФ, из объяснений которого следует, что заказ товаров сделан в интернете.

Мужчина осознавал противоправность своих действий и использовал для получения международного почтового отправления с запрещенными препаратами подставное лицо.

В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу Таможенного союза сильнодействующих веществ.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.