МП "Благоустройство" потратит на страхование своей техники 2,3 млн рублей

МП "Благоустройство" ищет страховщика для своего парка автотранспорта. Информация о запросе котировок опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации закупки, речь идет об оказании услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности транспортных средств на 2017 год. Победитель торгов должен будет застраховать принадлежащие муниципальному предприятию 312 единиц техники, включая трактора, КамАЗы, катки, снегопогрузчики, автогрейдеры и другое. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 2,27 млн рублей.