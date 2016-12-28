МП "Благоустройство" потратит на страхование своей техники 2,3 млн рублей

МП "Благоустройство" ищет страховщика для своего парка автотранспорта. Информация о запросе котировок опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации закупки, речь идет об оказании услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности транспортных средств на 2017 год.
Победитель торгов должен будет застраховать принадлежащие муниципальному предприятию 312 единиц техники, включая трактора, КамАЗы, катки, снегопогрузчики, автогрейдеры и другое.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 2,27 млн рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.