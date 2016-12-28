В Самаре со стройплощадки похитили буровую установку за 14 млн рублей

Во вторник, 27 декабря, в полицию Октябрьского района Самары поступило сообщение о хищении буровой установки. Ущерб собственник оценил в 14 млн рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, оборудование было похищено днем со строительной площадки на ул. Лейтенанта Шмидта. По заявлению ведется проверка, уголовное дело еще не возбуждено.