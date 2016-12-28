В Самаре со стройплощадки похитили буровую установку за 14 млн рублей

Во вторник, 27 декабря, в полицию Октябрьского района Самары поступило сообщение о хищении буровой установки. Ущерб собственник оценил в 14 млн рублей.
По данным источника в правоохранительных органах, оборудование было похищено днем со строительной площадки на ул. Лейтенанта Шмидта.
По заявлению ведется проверка, уголовное дело еще не возбуждено.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))