16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре со стройплощадки похитили буровую установку за 14 млн рублей В Тольятти женщина из ревности ударила сожителя ножом Самарского адвоката подозревают в многочисленных мошенничествах с квартирами В Самаре обнаружено тело убитого молодого мужчины Городская ГИБДД рассказала, в какое время машины крадут чаще

Преступления Происшествия

В Самаре со стройплощадки похитили буровую установку за 14 млн рублей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 96
Версия для печати

Во вторник, 27 декабря, в полицию Октябрьского района Самары поступило сообщение о хищении буровой установки. Ущерб собственник оценил в 14 млн рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, оборудование было похищено днем со строительной площадки на ул. Лейтенанта Шмидта.

По заявлению ведется проверка, уголовное дело еще не возбуждено.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Greg Ilch 21 декабря 2016 11:48 Версия: начальника полиции Отрадного пытались убить из-за шапки

Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону

Михаил Владимирович 27 ноября 2016 02:48 Глава УК №5 осужден условно за растрату почти 47 млн руб., собранных за отопление с жителей Тольятти

46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?

Максим Сахарнов 23 ноября 2016 10:26 Ссора самарца с матерью его друга закончилась убийством

Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.

Аристарх Уланов 18 октября 2016 06:15 В Самаре задержаны подозреваемые в серии дерзких нападений на автомобилистов

Т.е. Арарат Кещян)

Аристарх Уланов 18 октября 2016 05:35 В Самаре задержаны подозреваемые в серии дерзких нападений на автомобилистов

Нижнее фото Мартиросян ?))

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1