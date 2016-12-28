Роснедра планируют в 2017 году выставить на аукцион 12 нефтяных участков в Самарской области

В утвержденном прогнозном перечне участков недр углеводородного сырья, аукционы по которым планируется провести в 2017 году, Самарская область лидирует по числу месторождений в Поволжье.

В числе двенадцати участков Флеровский, Успенский, Дальний, Северо-Ивановский, Ново-Желябовский, Рябиновский, Бочкаревский, Черновский, Западно-Беловский, Новогубинский.

Также планируется выставить на аукцион Пронинский участок, который находится в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов, и Белогорский - на территории Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского районов. Известно, что в пределах этих месторождений находятся особо охраняемые территории регионального значения.

Самые крупные участки из перечисленных по категории Д1 Бочкаревский (19,6 млн т), Рябиновский (10,3 млн т) и Ново-Желябовский (11,1 млн т).