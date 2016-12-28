Роснедра планируют в 2017 году выставить на аукцион 12 нефтяных участков в Самарской области

В утвержденном прогнозном перечне участков недр углеводородного сырья, аукционы по которым планируется провести в 2017 году, Самарская область лидирует по числу месторождений в Поволжье.
В числе двенадцати участков Флеровский, Успенский, Дальний, Северо-Ивановский, Ново-Желябовский, Рябиновский, Бочкаревский, Черновский, Западно-Беловский, Новогубинский.
Также планируется выставить на аукцион Пронинский участок, который находится в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов, и Белогорский - на территории Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского районов. Известно, что в пределах этих месторождений находятся особо охраняемые территории регионального значения.
Самые крупные участки из перечисленных по категории Д1 Бочкаревский (19,6 млн т), Рябиновский (10,3 млн т) и Ново-Желябовский (11,1 млн т).
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович