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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Роснедра планируют в 2017 году выставить на аукцион 12 нефтяных участков в Самарской области

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В утвержденном прогнозном перечне участков недр углеводородного сырья, аукционы по которым планируется провести в 2017 году, Самарская область лидирует по числу месторождений в Поволжье.

В числе двенадцати участков Флеровский, Успенский, Дальний, Северо-Ивановский, Ново-Желябовский, Рябиновский, Бочкаревский, Черновский, Западно-Беловский, Новогубинский.

Также планируется выставить на аукцион Пронинский участок, который находится в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов, и Белогорский - на территории Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского районов. Известно, что в пределах этих месторождений находятся особо охраняемые территории регионального значения.

Самые крупные участки из перечисленных по категории Д1 Бочкаревский (19,6 млн т), Рябиновский (10,3 млн т) и Ново-Желябовский (11,1 млн т).

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

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