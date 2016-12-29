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Экономика и бизнес

На реконструкцию тренировочной площадки "Крыльев Советов" выделят 70 млн рублей

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием заявок на участие в аукционе по реконструкции тренировочной площадки - учебно-тренировочной базы ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" в Самаре на ул. Шушенская, 50а завершится 13 января, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет устроить футбольное поле, ливнесточную систему и системы автоматического полива, обогрева, видеонаблюдения и оповещения, а также наружное электроосвещение, трибуны и благоустроить территорию.

Победившая компания обязуется выполнить все работы до 31 октября 2017 года.

На это ей из областного бюджета выделяют 70,1 млн рублей.

Итоги подведут 20 января.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

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