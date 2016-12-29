На реконструкцию тренировочной площадки "Крыльев Советов" выделят 70 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по реконструкции тренировочной площадки - учебно-тренировочной базы ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" в Самаре на ул. Шушенская, 50а завершится 13 января, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет устроить футбольное поле, ливнесточную систему и системы автоматического полива, обогрева, видеонаблюдения и оповещения, а также наружное электроосвещение, трибуны и благоустроить территорию.
Победившая компания обязуется выполнить все работы до 31 октября 2017 года.
На это ей из областного бюджета выделяют 70,1 млн рублей.
Итоги подведут 20 января.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.