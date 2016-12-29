На реконструкцию тренировочной площадки "Крыльев Советов" выделят 70 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по реконструкции тренировочной площадки - учебно-тренировочной базы ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" в Самаре на ул. Шушенская, 50а завершится 13 января, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет устроить футбольное поле, ливнесточную систему и системы автоматического полива, обогрева, видеонаблюдения и оповещения, а также наружное электроосвещение, трибуны и благоустроить территорию.

Победившая компания обязуется выполнить все работы до 31 октября 2017 года.

На это ей из областного бюджета выделяют 70,1 млн рублей.

Итоги подведут 20 января.