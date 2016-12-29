Виктор Развеев подал иск о признании себя банкротом

В арбитражный суд Самарской области поступил иск о банкротстве Виктора Развеева, чьи ФИО совпадают с инициалами экс-президента ФК "Крылья Советов" и бывшего акционера ныне банкротящегося ОАО "Банк "Приоритет".
Напомним, Развеев, его супруга и их дети контролировали более 40% ОАО "Банк "Приоритет". В 2014 году в кредитном учреждении разгорелся громкий конфликт, которому предшествовало желание Виктора Развеева выйти из числа совладельцев.
Эти события повлекли массовый отток средств клиентов, итогом чего стал отзыв лицензии у "Приоритета".
В конце октября 2016 г. комитет кредиторов предложил конкурсному управляющему банка - Агентству по страхованию вкладов (АСВ) - обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным Виктора Развеева, являющегося должником ОАО "Банк "Приоритет". АСВ тогда воздержалось от комментариев на эту тему. А 28 декабря Развеев сам подал заявление о своем банкротстве.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.