Виктор Развеев подал иск о признании себя банкротом

В арбитражный суд Самарской области поступил иск о банкротстве Виктора Развеева, чьи ФИО совпадают с инициалами экс-президента ФК "Крылья Советов" и бывшего акционера ныне банкротящегося ОАО "Банк "Приоритет".

Напомним, Развеев, его супруга и их дети контролировали более 40% ОАО "Банк "Приоритет". В 2014 году в кредитном учреждении разгорелся громкий конфликт, которому предшествовало желание Виктора Развеева выйти из числа совладельцев.

Эти события повлекли массовый отток средств клиентов, итогом чего стал отзыв лицензии у "Приоритета".

В конце октября 2016 г. комитет кредиторов предложил конкурсному управляющему банка - Агентству по страхованию вкладов (АСВ) - обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным Виктора Развеева, являющегося должником ОАО "Банк "Приоритет". АСВ тогда воздержалось от комментариев на эту тему. А 28 декабря Развеев сам подал заявление о своем банкротстве.