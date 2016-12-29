Руководство "Солнечной долины" стало фигурантом уголовного дела

Власти прокомментировали ситуацию с повторным обманом дольщиков коттеджного поселка "Дубрава".

Напомним, сначала с людей собрали деньги и оставили ни с чем представители компании "Самарагорстрой", после чего в декабре 2013 г. министерство строительства Самарской области провело конкурс, по итогам которого победитель ООО "Солнечная долина" получил право на бесплатное приобретение в собственность двух земельных участков в Волжском районе. За это компания взяла на себя обязательства завершить строительство проблемных объектов и удовлетворить права 299 дольщиков 306 жилых домов.

Однако осенью 2016 г. ООО "Солнечная долина" начало банкротиться, вновь оставляя людей ни с чем.

"Еще в январе 2016 г. мы направляли в отдел МВД России по Волжскому району обращение и необходимые материалы для проверки в отношении компании, которая не предпринимала ничего для удовлетворения прав дольщиков, но оттуда все документы перенаправили в ОП №5 Ленинского района Самары, где в возбуждении уголовного дела отказали, — сообщили в министерстве строительства. — С 24 октября по 21 ноября 2016 г. мы провели свою проверку, которая показала, что "Солнечная долина" отсутствует по своему юридическому адресу. По словам нынешнего гендиректора Василия Алемпьева, сотрудники организации разбежались, бухгалтер уволилась, где документы компании, он понятия не имеет. При выезде на объект строительства увидели, что он не законсервирован, но территория стройплощадки не огорожена и не охраняется, никакие работы не ведутся, строительной техники нет, а материалы хранятся в нарушение всех нормативов на открытом воздухе и лежат прямо на земле".

23 ноября материалы этой проверки отправили в полицию и прокуратуру. Налоговая сообщила, что собирается начать свою проверку в отношении ООО "Солнечная долина".

Минстрой планирует привлечь компанию к административной ответственности по ст. 14.28 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", потому что даже получить оттуда какие-либо документы, в том числе отчетность, пока невозможно.

Интересно, что даже сведения о том, что "Солнечная долина" входит в Ассоциацию строителей "СтройИндустрия", оказались ложными: решение о приеме компании в ассоциацию отменено, потому что изначально оно было принято на основании недостоверных сведений.

До сих пор ответ от ГУ МВД России по Самарской области на просьбу Волга Ньюс прокомментировать, что же происходит с компанией, не получен.

Однако в минстрое сообщили, что уголовное дело все-таки возбуждено, но в отношении неустановленных лиц из числа руководителей фирмы. В основу дела легли факты мошенничества в долевом строительстве. По всей видимости, речь идет о привлечении новых дольщиков в обход закона.

Власти заверяют, что все обманутые дольщики будут включены в соответствующий реестр, утвержденный приказом 403 минрегионразвития.