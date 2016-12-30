Реклама ресторана-пивоварни "Три Оленя" признана ненадлежащей

Самарское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ресторана-пивоварни "Три Оленя", сообщил сайт ведомства.
Сотрудники антимонопольного органа обнаружили на фасаде здания ДК "Современник" рекламную конструкцию следующего содержания: "Ресторан-пивоварня (изображение трех голов нарисованных оленей) Три Оленя… (адрес)…Каждую пятницу и субботу…*вечеринка…*подробности у администратора… (телефон, сайт) Party на рогах…с 30 апреля — живая музыка до полуночи!..Дискотеки до 6 утра!".
Также было установлено, что обозначение "Три Оленя" является зарегистрированным товарным знаком в отношении 32 классов товаров, среди которых указано и пиво.
Согласно п.5 ч. 2 ст. 21 рекламного законодательства, реклама алкогольной продукции не должна размещаться с использованием рекламных конструкций, располагаемых на крышах, внешних стенах зданий и т. д.
Следовательно, реклама ресторана-пивоварни "Три оленя" не может размещаться при помощи наружной рекламы.
На основании вышеизложенного реклама признана ненадлежащей.
Комиссия Самарского УФАС установила, что рекламораспространителем данной рекламы является ООО "Конференц-Холл".
Ведомство выдало организации предписание об устранении нарушений и передало материалы дела уполномоченному должностному лицу антимонопольного органа для возбуждения дела об административном правонарушении.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.