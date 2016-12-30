Реклама ресторана-пивоварни "Три Оленя" признана ненадлежащей

Самарское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ресторана-пивоварни "Три Оленя", сообщил сайт ведомства.

Сотрудники антимонопольного органа обнаружили на фасаде здания ДК "Современник" рекламную конструкцию следующего содержания: "Ресторан-пивоварня (изображение трех голов нарисованных оленей) Три Оленя… (адрес)…Каждую пятницу и субботу…*вечеринка…*подробности у администратора… (телефон, сайт) Party на рогах…с 30 апреля — живая музыка до полуночи!..Дискотеки до 6 утра!".

Также было установлено, что обозначение "Три Оленя" является зарегистрированным товарным знаком в отношении 32 классов товаров, среди которых указано и пиво.

Согласно п.5 ч. 2 ст. 21 рекламного законодательства, реклама алкогольной продукции не должна размещаться с использованием рекламных конструкций, располагаемых на крышах, внешних стенах зданий и т. д.

Следовательно, реклама ресторана-пивоварни "Три оленя" не может размещаться при помощи наружной рекламы.

На основании вышеизложенного реклама признана ненадлежащей.

Комиссия Самарского УФАС установила, что рекламораспространителем данной рекламы является ООО "Конференц-Холл".

Ведомство выдало организации предписание об устранении нарушений и передало материалы дела уполномоченному должностному лицу антимонопольного органа для возбуждения дела об административном правонарушении.