По итогам банкротства ФПК "СВ" Алексея Гриншпуна погашена лишь одна тысячная доля долгов

Во вторник, 27 декабря, в отношении ЗАО Финансово-промышленная компания "СВ" было завершено конкурсное производство, сообщается в постановлении арбитражного суда. Из общей суммы требований кредиторов 7,9 млрд руб. погашены лишь 8 миллионов.

Напомним, ЗАО "ФПК "СВ" являлось головной структурой одноименного холдинга, созданного бизнесменом Алексеем Гриншпуном. Ее крупнейшим активом был свинокомплекс "СВ-Поволжское". Холдинг развивался в основном на заемные средства, и после кризиса 2008 г. группа перестала справляться с долговыми обязательствами.

Большинство компаний "СВ" пошло по пути банкротства. Сам бизнесмен в настоящее время отбывает назначенные ему судом девять лет в колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство "СВ-Поволжского".

В ноябре было продано право истребования у Алексея Гриншпуна долга в размере 4,1 млрд руб. московскому предпринимателю Мартину Декснису за 15 тыс. рублей. На этом конкурсное производство на предприятии завершилось.