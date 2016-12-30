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По итогам банкротства ФПК "СВ" Алексея Гриншпуна погашена лишь одна тысячная доля долгов Компания "Ветзоосервис" предлагает животноводам широкий выбор ветеринарных препаратов Где выгоднее купить продукты для новогоднего стола? Кто и как наживается на самарских бизнесменах? "Лента" в ТЦ "Гудок" не успевает открыться в заявленное время

АПК и пищепром Экономика и бизнес

По итогам банкротства ФПК "СВ" Алексея Гриншпуна погашена лишь одна тысячная доля долгов

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в отношении ЗАО Финансово-промышленная компания "СВ" было завершено конкурсное производство, сообщается в постановлении арбитражного суда. Из общей суммы требований кредиторов 7,9 млрд руб. погашены лишь 8 миллионов.

Напомним, ЗАО "ФПК "СВ" являлось головной структурой одноименного холдинга, созданного бизнесменом Алексеем Гриншпуном. Ее крупнейшим активом был свинокомплекс "СВ-Поволжское". Холдинг развивался в основном на заемные средства, и после кризиса 2008 г. группа перестала справляться с долговыми обязательствами.

Большинство компаний "СВ" пошло по пути банкротства. Сам бизнесмен в настоящее время отбывает назначенные ему судом девять лет в колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство "СВ-Поволжского".

В ноябре было продано право истребования у Алексея Гриншпуна долга в размере 4,1 млрд руб. московскому предпринимателю Мартину Декснису за 15 тыс. рублей. На этом конкурсное производство на предприятии завершилось.

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