По итогам банкротства ФПК "СВ" Алексея Гриншпуна погашена лишь одна тысячная доля долгов

Во вторник, 27 декабря, в отношении ЗАО Финансово-промышленная компания "СВ" было завершено конкурсное производство, сообщается в постановлении арбитражного суда. Из общей суммы требований кредиторов 7,9 млрд руб. погашены лишь 8 миллионов.
Напомним, ЗАО "ФПК "СВ" являлось головной структурой одноименного холдинга, созданного бизнесменом Алексеем Гриншпуном. Ее крупнейшим активом был свинокомплекс "СВ-Поволжское". Холдинг развивался в основном на заемные средства, и после кризиса 2008 г. группа перестала справляться с долговыми обязательствами.
Большинство компаний "СВ" пошло по пути банкротства. Сам бизнесмен в настоящее время отбывает назначенные ему судом девять лет в колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство "СВ-Поволжского".
В ноябре было продано право истребования у Алексея Гриншпуна долга в размере 4,1 млрд руб. московскому предпринимателю Мартину Декснису за 15 тыс. рублей. На этом конкурсное производство на предприятии завершилось.
Последние комментарии
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))