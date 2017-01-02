Житель Самарской области выиграл загородный дом в лотерею, пишет tltgorod.ru.

Всего в новогоднем тираже было разыграно 44 дома. Их обладателями стали жители из Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы.