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Мода и стиль Светская хроника

На Mrs.Globe 2017 самарчанке Наталье Панкратовой присвоен титул Best Smile of the year

ШЭНЬЧЖЭНЬ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Mrs.Globe 2017 победительнице конкурса "Миссис Самарская Губерния 2017", Первой Вице-Миссис России 2017 самарчанке Наталье Панкратовой присвоен титул Best Smile of the year.

Во вторник, 12 декабря, в Китае с грандиозным успехом прошел финал международного конкурса красоты для замужних дам "Mrs.Globe 2017", ежегодно проводящийся с 1996 г., в котором приняли участие прекрасные представительницы 72 стран мира.

Россию в этом году представляла победительница конкурса "Миссис Самарская Губерния 2017", Первая Вице-Миссис России 2017, мама трех дочерей — Наталья Панкратова. Многочисленным почетным жюри конкурса Наталья Панкратова была удостоена чести войти в топ-15 лучших финалисток.

Наталья Панкратова была на высоте в течение всей десятидневной конкурсной программы в Китае и покорила членов жюри и всех, кто ее поддерживал на конкурсе, своей красотой, харизмой и улыбкой.

В рамках конкурса "Mrs.Globe 2017" Наталье был присвоен титул "BEST SMILE OF THE YEAR". На финале международного конкурса Наталья Панкратова продемонстрировала национальный русский дизайнерский костюм, шикарные вечерние наряды и аксессуары самарского дизайнера, удивила отличной физической формой, не смотря на то, что является многодетной мамой, а также покорила зажигательными танцевальными выходами.

Наталья Панкратова вошла в историю международного конкурса "MRS.GLOBE" и стала первой представительницей Самарской губернии на этом конкурсе. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Август Муран 15 декабря 2017 07:25 На Mrs.Globe 2017 самарчанке Наталье Панкратовой присвоен титул Best Smile of the year

Улыбка в стиле Джокера!

Кастури Манджари 10 октября 2017 11:42 Жительница Самары стала лицом Faberlic

Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘

аноним анонимыч 27 марта 2014 04:02 Самарцы выбрали "Невесту года"

А чё такие страшные то? На плащади славы в пятницу можно было красивее найти невест.

ekaterinapevica Еремеева 03 марта 2014 06:17 В Самаре выбрали маленьких красавиц

Красивые детки. Рада я за вас.

Влада Сказка 15 июля 2013 19:18 В Самаре прошел кастинг на конкурс "Мисс Волга-2013"

все были очень красивые!!!

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