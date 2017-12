На Mrs.Globe 2017 самарчанке Наталье Панкратовой присвоен титул Best Smile of the year

На Mrs.Globe 2017 победительнице конкурса "Миссис Самарская Губерния 2017", Первой Вице-Миссис России 2017 самарчанке Наталье Панкратовой присвоен титул Best Smile of the year.

Во вторник, 12 декабря, в Китае с грандиозным успехом прошел финал международного конкурса красоты для замужних дам "Mrs.Globe 2017", ежегодно проводящийся с 1996 г., в котором приняли участие прекрасные представительницы 72 стран мира. Россию в этом году представляла победительница конкурса "Миссис Самарская Губерния 2017", Первая Вице-Миссис России 2017, мама трех дочерей — Наталья Панкратова. Многочисленным почетным жюри конкурса Наталья Панкратова была удостоена чести войти в топ-15 лучших финалисток. Наталья Панкратова была на высоте в течение всей десятидневной конкурсной программы в Китае и покорила членов жюри и всех, кто ее поддерживал на конкурсе, своей красотой, харизмой и улыбкой. В рамках конкурса "Mrs.Globe 2017" Наталье был присвоен титул "BEST SMILE OF THE YEAR". На финале международного конкурса Наталья Панкратова продемонстрировала национальный русский дизайнерский костюм, шикарные вечерние наряды и аксессуары самарского дизайнера, удивила отличной физической формой, не смотря на то, что является многодетной мамой, а также покорила зажигательными танцевальными выходами. Наталья Панкратова вошла в историю международного конкурса "MRS.GLOBE" и стала первой представительницей Самарской губернии на этом конкурсе.