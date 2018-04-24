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Мода и стиль Светская хроника

Самара впервые примет неделю моды Volga Fashion Week

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 29 апреля Самара впервые примет Международную неделю моды Volga Fashion Week. Масштабный проект на протяжении пяти лет успешно гастролирует по городам Поволжья, объединяет и открывает новые имена в российском дизайне. В Самаре авторы шоу отважились на эксперимент: впервые показы начнутся при дневном свете, а для моделей организуют подиум длиной в 40 метров.

Volga Fashion Week — уникальный проект в сфере модной индустрии, связанный с новейшими тенденциями дизайна, технологий и новой идеологии. Тема самарской недели моды посвящена русскому постмодерну в фэшн-индустрии. Организаторы мероприятия планируют поразмышлять о цифровой и феминистской революции в одежде и искусстве.

"Ведь мода — это не просто индустрия, это -"трибуна", которая позволяет говорить с миром о серьезных и глубоких вещах", — рассказывает Юлиана Благовская, автор и продюсер проекта.

Программа фестиваля будет состоять из трех основных блоков: персональные показы молодых дизайнеров, презентации коллекций хедлайнеров и деловой курс. В рамках последнего на площадке Volga Fashion Week организуют профессиональную программу обучения начинающих деятелей фешн-индустрии.

25 апреля в выставочном пространстве ТЦ "Амбар" состоится презентация документального проекта "Не обязательно!" — это истории небинарных людей, отказавшихся от стереотипов женственности и мужественности. Авторы проекта — самарский фотограф Анар Мовсумов и режиссер Алина Алеева.

В этот же день Fashion и beauty-блогеры смогут рассказать о своих достижениях в индустрии моды.

27 апреля резидент Mercedes-Benz Fashion Week Russia, известный столичный дизайнер Кирилл Минцев поделится размышлениями на тему "Fashion Postmodern — как человек становится машиной". После него лекторий продолжит стилист Алиса Гагарина: "Мода на грани искусства. Твой путь".

Это только часть мастер-классов, с подробной программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте.

Завершится самарская Volga Fashion Week гранд-дефиле, где свои лучшие коллекции представят начинающие дизайнеры и хедлайнеры: Кирилл Минцев и Светлана Евстигнеева.

"Для показа Кирилла Минцева мы сейчас активно ищем моделей. Нам нужны необычные люди: с пирсингами и татуировками. Обещаю, что перформанс вас удивит, — продолжает Юлианна Благовская. - В Самаре мы решились на эксперимент и впервые проведем показ на такой необычной площадке. Этот торговый центр — уже сам по себе выставочное пространство: здесь очень много стекла и воздуха. Потому дефиле начнется при свете дня и для показа будет организован подиум длиной 40 метров".

Лучших среди молодых дизайнеров определит жюри, в состав которого войдет и известный самарский модельер — Мария Казак. Победители получат "пропуск" на участие в лучших Fashion-событиях страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Улыбка в стиле Джокера!

Кастури Манджари 10 октября 2017 11:42 Жительница Самары стала лицом Faberlic

Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘

аноним анонимыч 27 марта 2014 04:02 Самарцы выбрали "Невесту года"

А чё такие страшные то? На плащади славы в пятницу можно было красивее найти невест.

ekaterinapevica Еремеева 03 марта 2014 06:17 В Самаре выбрали маленьких красавиц

Красивые детки. Рада я за вас.

Влада Сказка 15 июля 2013 19:18 В Самаре прошел кастинг на конкурс "Мисс Волга-2013"

все были очень красивые!!!

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