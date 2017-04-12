Ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко: "Самое сложное — улыбаться в кадре после многочасовых перелетов"

В воскресенье, 9 апреля, Самару посетила самая известная путешественница страны Регина Тодоренко. Певица, композитор, дизайнер, автор песен и ведущая телепрограммы "Орел и Решка" приехала в рамках проекта MEGA Fashion day, который прошел в торговом центре "Мега". Регина Тодоренко рассказала о своих фаворитах весеннего сезона, а потом отправилась выбирать наряды вместе с победителем акции.

"Она — настоящая", — робко начали перешептываться гости пресс-конференции, когда в зале появилась Регина Тодоренко. Девушка с эффектной внешностью сразу приковала к себе внимание: яркая помада, пышная шуба и блестящие слипоны — телеведущая программы "Орел и решка" словно сошла с обложки модного журнала. Хотя, она действительно с нее сошла. Актриса и певица стала лицом нового номера журнала "МЕГА Style".

Путешественница рассказала о том, что будет модно этой весной и летом: с чем сочетать деним, кружево, как не переборщить с принтами, где уместно будет смотреться монохром и что такое стиль "сафари".

Стильная ведущая комментировала каждый образ и дополняла личными впечатлениями: "Стиль "сафари" мне очень нравится, но скажу, честно, что на настоящее сафари, в Африку, я бы так не оделась… жалко красивый наряд! Я очень много путешествую и предпочитаю практичную одежду, так что образ "деним" подходит мне больше всего. Я люблю джинсы с высокой талией, красивые футболки с принтами, но, признаюсь честно, что всегда боюсь переборщить с цветом. Меня заинтересовал "монохромом" — знаете, так одеваются утонченные дамы в Европе. Они всегда дополняют однотонное платье ниткой жемчуга и красивыми лодочками — это смотрится безумно стильно, но пока, этот образ не совсем подходит к моему ритму жизни".

На вопрос, в какой стране мира самый лучший шопинг Регина, подумав несколько секунд, ответила, что больше всего ее поразили магазины Китая.

"В Гуанчжоу просто невероятно огромные торговые центры, в которых можно пропасть, потеряться и, наверное, даже остаться жить. Там, в рамках магазинов есть рынки, огромные многоэтажные рынки, где продают все, что только можно и нельзя представить. Кстати, именно из Китая у меня вот это кольцо-зайчик", — ведущая обратила внимание на свой аксессуар.

Регина в жизни оказалась такой же приятной и общительной барышней, как и на экране. Абсолютно не заносчивая, "настоящая" и милая, она с первых минут покорила публику своей непосредственностью.

"Всего девять лет назад я укладывала волосы с помощью сахара и теплой воды и создавала эффект "мокрых" волос и думала, что у меня "золотые руки!", — вспоминает она. — С такой укладкой я даже пришла фотографироваться на паспорт! Сейчас мне кажется, что это дико, но зато какой крутой лайфхак".

На просьбу назвать бренд своей одежды Регина не растерялась и попросила помощи ведущего, который на несколько секунд впал в ступор от предложения посмотреть бирку на ее джинсах. "Наверно это происходит со мной во сне", — пошутил молодой человек.

После общих вопросов гостей Регина Тодоренко уделила несколько минут корреспонденту ВН.

— Программа "Орел и Решка" — это работа мечты, но ведь вы наверняка устаете?

— Я устаю в первую очередь от отсутствия сна и постоянных перелетов. Даже сейчас у меня краснеют и слезятся глаза. Мы ведь спим в самолете, а в сидячем положении, как вы понимаете — это очень сложно. Приведу пример: недавно я пережила 22-часовой перелет, а моя команда летела 36 часов. Самое сложное, что после того как ты выходишь из самолета, встаешь в кадр и говоришь с искренней улыбкой: "Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа "Орел и решка". Я очень много сил добираю в йоге, мне даже хватает 15-20 минутной практики. Еще слежу за присутствием в моем рационе витаминов".

— Как вам работается с Лесей Никитюк? Вы не ссоритесь?

— С Лесей работать очень здорово! Она очень веселая. Мы практически не ругаемся, разве что творческие разногласия возникают. Открою секрет, что когда одна из нас выигрывает золотую карточку, то обязательно старается привезти что-нибудь вкусненькое или какой-нибудь небольшой подарочек.

— Вы объехали весь мир, скажите где же искать настоящего принца?

— Я думаю, что просто так его нельзя встретить. Принца надо сделать. Ведь каждая девушка притягивает именно того мужчину, которого необходимо. Во время съемки программы "Орел и Решка. Рай и ад" в Калькутте я, по условиям местных традиций, вышла замуж за банан. Значит пока такого мужа заслужила. Пока своего настоящего принца я еще не встретила.

— Чем вам может запомниться Самара?

— Недавно я была в Уфе и там мне подарили чак-чак, а в Ростове угощали раками, я слышала, что в Самаре очень вкусный шоколад, возможно, мне удастся его попробовать.

После интервью телезвезда посетила модный показ и провела для поклонников автограф-сессию. После чего, она вместе с победителем акции "Выиграй 100 000 рублей и шопинг с Региной" отправилась скупать обновки в магазинах "Меги".