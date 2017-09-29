Финал фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева" пройдет 12 октября

XVII фестиваль моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева" пройдет в Самаре с 10 по 15 октября. Зрители смогут посмотреть финальное дефиле 12 октября в Театре оперы и балета, посетить шоу-рум и мастер-классы членов жюри.
Молодые дизайнеры из разных городов России традиционно представят на фестивале новые авторские коллекции в четырех номинациях: "Костюм-реальность", "Костюм - художественная идея", "Театральный костюм", "Перформанс". Тема XVII "Поволжских сезонов" - "Мода и революция".
11 октября в архитектурном институте СамГТУ пройдет отборочный тур (полуфинал), на него приглашают только профессионалов и студентов профильных специальностей. В программе - показ коллекций с презентацией дизайнера, профессиональное открытое обсуждение коллекций с рекомендациями по развитию и продвижению каждому дизайнеру, дискуссионная площадка членов жюри и экспертов модной индустрии, работа жюри и объявление финалистов. В тот же день в СамГТУ пройдет пресс-конференция членов жюри и организаторов.
На финал, который пройдет 12 октября в 18:30 в Самарском театре оперы и балета, любой желающий сможет купить билет.
В первом отделении состоятся дефиле лучших конкурсных коллекций финалистов фестиваля и внеконкурсный показ коллекций профессиональных брендов. Во внеконкурсной программе фестиваля примет участие Новокуйбышевский театр-студия "Грань".
В антракте в колонном зале театра пройдут цифровая выставка модной графики и эскизов участников фестиваля, знакомство с дизайнерами, зрители смогут увидеть модели из коллекций и сфотографироваться.
Второе отделение откроет балет "Серенада" на музыку П.Чайковского. Автор хореографии первой постановки балета - Джордж Баланчин. Авторское решение постановки балета в Самарском театре принадлежит Кириллу Шморгонеру.
13-15 октября в рамках фестиваля пройдет Шоу-рум V`SEASONS - выставка-продажа дизайнерской одежды и аксессуаров участников фестиваля и брендов губернии, а 13-14 октября - мастер-классы и лекции членов жюри и экспертов фестиваля.
Фестиваль моды "Поволжские сезоны Александра Васильева", проходящий в Самаре с 2001 г., является традиционным, ежегодным событием. Художественный руководитель и председатель жюри - Александр Васильев (Россия - Франция) - всемирно известный историк моды и искусствовед, театральный художник, дизайнер интерьеров, автор популярных книг и статей, коллекционер, непревзойденный лектор и телеведущий. За 16 лет в фестивале моды "Поволжские сезоны Александра Васильева" приняли участие 1072 дизайнера из 45 городов. Было создано 5060 эскизов, 945 коллекций, прошли 63 выставки и 10 шоу-румов. Организаторы фестиваля - Ольга Андреева, Ольга и Мария Казак. Режиссер XVII "Поволжских сезонов" - Денис Бокурадзе.