"Альянс Франсез Самара" подвел итоги фотоконкурса "Мода и дресс-коды"

С апреля по май 2017 г. Альянс Франсез Самара проводил региональный этап фотоконкурса на тему "Мода и дресс-коды", организованного Фондом Альянс Франсез (Париж).

В конкурсе приняли участие семь фотографов-любителей, но только один удостоен возможности представить свои работы на суд парижского жюри.

Победителем стала Светлана Маковеева, она представила серию работ под названием "История и современность". Фотографии Светланы отправлены во Францию для участия во втором международном этапе конкурса.

Напомним, что лауреат Гран-При и финалисты будут выбраны коллективным решением жюри Фонда Альянс Франсез (Париж), состоящего из профессионалов в сфере культуры и фотографии. Коллективная выставка работ финалистов и победителя пройдет в выставочном пространстве Парижа, выбранном организаторами и/или в галерее Фонда Альянс Франсез.

Отобранные фотографии будут опубликованы в специализированной прессе, посвященной искусству и фотографии.

В жюри регионального этапа работали: дизайнер, театральный художник, арт-директор Фестиваля моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева" Мария Казак; фотограф "Самарской газеты" Екатерина Елизарова; журналист, фото- и видеорепортер, волонтер Альянс Франсез Самара Флоранс Трей; директор Альянс Франсез Самара Тибо Айун.