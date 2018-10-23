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Мода и стиль Светская хроника

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Журнал MAXIM составил рейтинг самых сексуальных женщин страны. В него попала 29-летняя уроженка Самары, актриса Лукерья Ильяшенко.

Ильяшенко попадает в топ-100 MAXIM с 2015 года. Тогда она заняла 18 место, в последующие годы она занимала 36 и 12. 

На данный момент она занимает 30 строчку рейтинга. Проголосовать за самарчанку можно на сайте MAXIM. 

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