Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны

Журнал MAXIM составил рейтинг самых сексуальных женщин страны. В него попала 29-летняя уроженка Самары, актриса Лукерья Ильяшенко.

Ильяшенко попадает в топ-100 MAXIM с 2015 года. Тогда она заняла 18 место, в последующие годы она занимала 36 и 12.

На данный момент она занимает 30 строчку рейтинга. Проголосовать за самарчанку можно на сайте MAXIM.