Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны

Журнал MAXIM составил рейтинг самых сексуальных женщин страны. В него попала 29-летняя уроженка Самары, актриса Лукерья Ильяшенко.
Ильяшенко попадает в топ-100 MAXIM с 2015 года. Тогда она заняла 18 место, в последующие годы она занимала 36 и 12.
На данный момент она занимает 30 строчку рейтинга. Проголосовать за самарчанку можно на сайте MAXIM.
Последние комментарии
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘
А чё такие страшные то? На плащади славы в пятницу можно было красивее найти невест.
Красивые детки. Рада я за вас.
все были очень красивые!!!