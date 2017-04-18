Даша Гаузер: "Хочешь быть дизайнером — будь им"

На прошлой неделе Самару посетила Даша Гаузер, известный российский дизайнер одежды. Она презентовала гостям ТЦ "Мега" свою коллекцию в рамках творческо-благотворительного проекта "Поколение М", реализуемого компанией МТС. Также звездная гостья оценила работы юных самарских дизайнеров. Победители, чьи эскизы будут признаны лучшими, получат возможность представить свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре этого года.

Тонкая, аккуратная и хрупкая — первое впечатление, которое производит Даша Гаузер. Хотя силе воли этой девушки остается позавидовать. Брюнетка с темными глубокими глазами на протяжение нескольких лет задает модные тенденции в России.

К успеху ее привела одна лишь мечта — стать дизайнером. В 28 лет девушка решила круто изменить свою жизнь: уволилась с работы и переехала из Магнитогорска в Москву, стала шить и заниматься "раскруткой" своего бренда через социальные сети.

"Мама тогда мне сказала: "Даша, ну куда! Ведь ты уже — старая!", — с улыбкой вспоминает дизайнер. Социальные сети сейчас действительно как никогда актуальны и это самая эффективная площадка для продаж. Во-первых, мои клиенты пришли ко мне через ЖЖ и Instagram, сейчас у меня сто с лишним тысяч подписчиков, и в основном это люди, которые имеют отношение к миру дизайна одежды. Я пишу о том, как готовлюсь к показу, как создаю коллекции. Во-вторых, интернет стер некие временные границы, и уже нельзя сказать, что из Москвы в регионы мода идет два года. Ким Кардашьян выложила в Instagram тенденцию, а уже через секунду это увидели во всем мире".

Даша Гаузер утверждает, что начинала свое дело "с нуля" и не имела абсолютно никакой поддержки в виде связей и влиятельных покровителей.

"Мои работы попали "в кон". Я начинала в нужное время. Еще несколько лет назад российские дизайнеры создавали очень сложные вещи или сценические костюмы. У меня немного другой подход, я начала делать одежду не только для красных дорожек и светских мероприятий, — объясняет она. - Я не знаю бедствующих модельеров. Скажу честно, что это довольно прибыльная отрасль. Если шить для масс-маркета, то в месяц можно получать в районе 150 тысяч рублей, если свой бренд, то уже от 250 тысяч. Сейчас дизайнеры поняли, что на этом можно заработать".

Ее творческий почерк можно узнать по геометрическим формам в элементах одежды, она интересно сочетает фактуру и ищет необычные решения для традиционных исполнений. Даша Гаузер — неоднократный хедлайнер Mercedes-Benz Fashion Week Russia, фотографии моделей бренда Dasha Gauser публикуют на своих страницах ведущие журналы: Vogue, Glamour, L`Officiel. В ее нарядах выходят "в свет" и не только звезды российского шоу-бизнеса: Вера Брежнева, Ксения Бородина, Ляйсан Утяшева.

Последняя, так и во все является хорошей подругой Даши Гаузер. "Ляйсан — моя муза. Она меня бесконечно восхищает. Иногда, когда начинаешь общаться со звездой, то, в первую очередь думаешь, что перед тобой — обычный человек. Однако, потом понимаешь, что внутри у этого человека целый микрокосмос с безумно интересными идеями. Именно поэтому, на мой взгляд, такие люди и становятся звездами", — размышляет модельер.

Даша Гаузер приехала в Самару делиться опытом с молодыми дизайнерами в качестве метра проекта "Поколение М", который был придуман и реализуется компанией МТС. Его идея заключается в развитии творческих способностей детей в разных направлениях искусства. На виртуальных площадках проекта ребята могут участвовать в мастер-классах и получать советы от звездных метров, а также выкладывать свои работы.

"Компания МТС создает в России работающую систему творческих лифтов для детей из регионов. Мы даем им возможность реализовать себя и показываем родителям, что есть "полезный" интернет. Вот она, бесплатная площадка для того, чтобы себя реализовать. Остается только зайти и начать общаться с мастерами", — объясняет Елена Новожилова, лидер проекта "Поколение М".

Однако, у проекта есть еще одна полезная сторона — сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Каждый "лайк" и "репост" за понравившуюся работу условно считается баллом, а в конце года МТС переводит их в реальные деньги. За три года существования проекта "Поколение М" было собрано более 15 млн рублей, которые перечислили на операции 35 малышам.

Самара вошла в пятерку городов, где весной этого года прошел FashionDay проекта "Поколение М". В рамках конкурса дети со всей России от 11 до 18 лет должны были загрузить на онлайн-площадку проекта свое представление концертного платья для Полины Гагариной.

Даша Гаузер консультировала юных самарских дизайнеров и осталась в восторге.

"Когда одежду создают взрослые люди, то у них горят глаза, потому что это — бизнес. У детей они горят по-другому. Для них- это шанс и возможность исполнить свою мечту. Если бы мне, в одиннадцать или в шестнадцать лет Вячеслав Зайцев дал совет, как создавать одежду, то моему счастью не было бы предела. Представьте, какой это для них "пинок" поговорить с наставником и понять всю суть процесса, — не перестает удивляться дизайнер. — Тем более что победитель проекта получит возможность на базе модного дома под руководством фэшн-мастеров создать собственную коллекцию и представить ее на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Это же мечта!"



Даша Гаузер представила свою коллекцию гостям торгового центра "Мега" и пожелала верить в свою мечту до конца: "Если вы хотите быть дизайнером, то будьте им! Вчера вы были официанткой, сотрудником офиса, но в один день можете бросить все. Занимайтесь тем, что вам нравится и будьте честны с собой".