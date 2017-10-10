Жительница Самары стала лицом Faberlic

Жительница Самары Кристина Бондарева стала лицом косметического бренда Faberlic. В новом каталоге компании самарчанка рекламирует линейку кремов. Образ будет использоваться в течение года.
Кристина Бондарева — артистка хора в Самарском академическом театре оперы и балета. Она пишет стихи и мечтает выпустить сольный диск с авторскими песнями.
С 17 лет Кристина работает моделью, в ее активе титулы "Самарская красавица" в категории "Миссис", Миссис Женственность от "Иль Де Ботэ", Миссис "Комсомольская Правда 2006" и другие. За сходство с известной актрисой Одри Хепберн ее часто называют "Самарской Одри".
"Я давно мечтаю, чтобы в России открыли модельное агентство для женщин среднего возраста. В свое время, чтобы работать моделью, мне приходилось скрывать свой возраст, убавляя себе порой до 12 лет", — рассказывает женщина.
Последние комментарии
А чё такие страшные то? На плащади славы в пятницу можно было красивее найти невест.
Красивые детки. Рада я за вас.
все были очень красивые!!!
ну вот и ЕЩЁ ОДНА ТУПАЯ ЗВЕЗДА...
Юля, про суммы депутат скромно молчит. Вернее, говорит, что раньше удавалось за "недорого" брать, а теперь вот редкий знак фик купишь из-за дороговизны.