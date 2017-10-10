Жительница Самары стала лицом Faberlic

Жительница Самары Кристина Бондарева стала лицом косметического бренда Faberlic. В новом каталоге компании самарчанка рекламирует линейку кремов. Образ будет использоваться в течение года.

Кристина Бондарева — артистка хора в Самарском академическом театре оперы и балета. Она пишет стихи и мечтает выпустить сольный диск с авторскими песнями.

С 17 лет Кристина работает моделью, в ее активе титулы "Самарская красавица" в категории "Миссис", Миссис Женственность от "Иль Де Ботэ", Миссис "Комсомольская Правда 2006" и другие. За сходство с известной актрисой Одри Хепберн ее часто называют "Самарской Одри".

"Я давно мечтаю, чтобы в России открыли модельное агентство для женщин среднего возраста. В свое время, чтобы работать моделью, мне приходилось скрывать свой возраст, убавляя себе порой до 12 лет", — рассказывает женщина.