Борис "Грим" Бурдаев: "Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"

В рыжей бороде и "шапке-невидимке" Борис Бурдаев образца весны 2018-го похож на человека, который много повидал, но сохранил жизнелюбие и здоровье.

На днях - как только будут уточнены юридические нюансы - выйдет альбом его группы "Борис Грим и Братья Грим". Первый в дискографии с 2007 года, как он уверен, хотя его брат-близнец Константин со своей версией "Братьев Грим" считает совершенно иначе. Мы встречаемся, чтобы поговорить об этом, в одной из модных кофеен Самары. Борис заказывает себе травяной чай.

- Травяной чай?!

- Я вообще чай не пью, только зеленый иногда. И кофе не люблю. Не вижу смысла вредить себе кофеином и танином. Для меня пить чай - это примерно как курить.

- То есть, ты за полезные напитки. А как же история, когда ты якобы попал в аварию пьяным?

- Мы много всякого напридумывали, когда глумились над желтой прессой. Была и "драка в гостинице", и без штанов я где-то будто бы бегал. Веселились так, по-панковски.

- А было иногда ощущение, что тебе внимания не хватает...

- Нет, просто был среди нас человек, который был на короткой ноге с желтой прессой. Он специально сообщал им подобные новости, а они с радостью "клевали". Это нас очень прикалывало. Было смешно смотреть на себя в новостях "Яндекса" по таким дурацким поводам. Вот, оказывается, что всех волнует, а не новый альбом или клип!

- Как ты дозрел до выпуска нового альбома "Братьев Грим"?

- Двойной альбом уже полностью готов и ждет на полке. История у него долгая, ведь прошло 10 лет с тех пор, как я выпустил последнюю пластинку, "Марсиане". Непростые были годы.

Я начинал с нуля, без копейки денег. Фактически мне пришлось подниматься с уровня бомжа. Потому что в какой-то момент от меня были отрезаны и финансовые, и концертные потоки. Я остался пусть не на улице, но близко к тому. Было жестко. Представь, я даже разучился тогда пользоваться общественным транспортом. И вдруг мне пришлось снова ездить на метро, хотя люди продолжали меня узнавать на каждом шагу… К счастью, у меня есть шапка-невидимка, которую я умею вовремя надевать. Сложнее оказалось другое - потерянные ресурсы.

Когда мы достигли известности, мы приходили в студию с материалом и платили деньги за производство песен. Музыканты играли, другие люди сводили, третьи "мастерили", четвертые издавали... Так это происходит в мейнстриме. Моим делом было написание песен, аранжировки, репетиции. И тут я понял, что мне это больше недоступно и придется самому всему учиться. Освоить профессию саунд-инженера, мастеринг-инженера, улучшить навыки аранжировщика, способствовать изданию синглов и альбомов... Конечно, кое-чем из этого я занимался на любительском уровне до 2004 года, когда писал демо-версии "Ресниц" и "Кустурицы" в частном доме на улице Потапова. Но к 2009-му эти навыки пропали. Пришлось осваивать заново, так что из мейнстрим-музыканта я превратился в DIY-музыканта.

- Правильно ли я понимаю, что проекты Lirikka и Octopus Maiden были нужны отчасти для того, чтобы обкатывать навыки и идеи?

- Да, это были во многом мои пробы. Хотя Octopus Maiden недавно выпустил самодостаточный альбом и вскоре выпустит еще одну русскоязычную пластинку. И еще есть проект Ufology. Вообще, теперь работа над любым материалом занимает у меня гораздо меньше времени, чем прежде. Поставлена на поток. Из солиста группы я не без сложностей, но все же перешел в статус продюсера, который занимается разными проектами, включая "Братьев Грим".

- Как слушателю воспринимать этот "пробел" в дискографии? Ведь есть альбомы Константина, выходившие под названием "Братьев Грим"…

- Ага, с половиной (украденных) песен. "Вернись", "Молодая поэтесса", "Черно-белая весна" (которая раньше называлась "Весело")… Да, мы вроде бы выступали соавторами. Но Костя их спел без всякого моего согласия и во всех интервью говорит, что он их написал. Неправда! А все остальные его песни я считаю сольным творчеством Константина Бурдаева, но не "Братьев Грим".

Я пытался с ним поговорить, но на контакт он по-прежнему не идет - посылает на… прямым текстом. И несмотря на то что группа прозябает, играет перед случайными зеваками на городских праздниках, его все устраивает.

Наш конфликт - навсегда. Потому что он не касается денег - их там нет. Это все вокруг эго одного человека - Константина Бурдаева, который в какой-то момент детства решил, что он - "второй", а ему во что бы то ни стало надо стать "первым". И совершенно забыл, что лучше об этом не думать, а делать что делаешь и получать от жизни удовольствие.

По закону, сейчас никто не имеет эксклюзивного права называться "Братья Грим". Так что существуют две группы под таким названием. Однако три первые пластинки - это мои песни, хотя я и разделил авторские права пополам. Это мой голос звучит на тех пластинках. И новый альбом станет четвертым в дискографии "Братьев Грим". Это - моя правда.



- Судя по тому, что мы слышали в песнях "Питер Пэн" и "Самара", звучание группы заметно изменилось.

- "Питер Пэн" на альбоме будет в немного другой версии, но да, конечно. Музыкант, у которого саунд не меняется на протяжении 10 лет, мертв как музыкант. Вспомните Дэвида Боуи, у которого каждая пластинка становилась отражением времени, в котором он жил. Считаю, будет просто смешно гнать тальянку в духе начала "нулевых". Хотя мой брат этим занимается - копирует меня образца 2005-го года. И у него это получается мастерски, но какой смысл? Рокапопс умер, русский рок - тоже. Сейчас много совершенно других направлений, которые оживляют русскую музыку после засилья англоязычных хипстеров.

Могу рассказать, что первая часть пластинки будет содержать больше поп-хуков, а вот вторая станет более искренней, более "живаго".

- У тебя нет опасения, что громкого "возвращения" не выйдет?

- Нужно понимать, что происходит с мейнстримом. Я недавно посмотрел несколько порталов с рейтингами российской попсы. И увидел, что основная часть этих людей - проплаченные артисты. Огромное вложение денег, которые никогда не вернутся обратно. Это просто бизнесмены, которые хотят, чтобы они сами или их девушки пели и танцевали. Ни одного "живого" артиста, который своим творчеством сделал бы "взрыв" и поехал по гастролям.

В то же время есть самарская группа VLNY, которая без всяких средств массовой информации собирает большие залы по всей стране. Вот это и есть настоящий современный шоу-бизнес. Просто ему не дают вырасти те, кто сидит у руля телевидения и радио.

- У тебя же в составе - тоже самарские ребята?

- Да, мы постоянно сотрудничаем с Ильей Юртаевым, который помогает с текстами песен - у него со словами все обстоит лучше, у меня. Кроме того, он снял клип "Самара" и много других видео. Есть Вова Косоруков, который играет и в "Братьях Грим", и в Octopus Maiden. Правда, он правда, не знаю, в каком).



- Я так понимаю, у тебя особые отношения с Самарой - есть песня о городе, есть новогодний клип с самарскими артистами…

- Я живу на два города: месяц в Москве, месяц - в Самаре. В Москве я чувствую себя не на своем месте, хотя мне нужно там находиться. Там вся моя деловая и музыкальная деятельность. А здесь у меня своя недвижимость с домашней студией, где мне спокойно и хорошо. В Самаре я занимаюсь творчеством, сочиняю песни, а потом еду с ними в Москву.