На ремонт участка по Авроре от Промышленности до ул. Набережная р. Самара выделят 336 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по ремонту ул. Авроры на участке от ул. Промышленности до ул. Набережная реки Самара с путепроводом "Аврора" в створе Южного моста завершится 23 января, сообщается на сайте госзакупок.

На это выделят 335,7 млн рублей. Подрядчик обязуется выполнить все работы до 31 мая 2018 года. Итоги подведут 30 января.