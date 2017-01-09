На ремонт Южного шоссе от ул. Набережная р. Самара до Уральской выделят 191 млн рублей

Подрядчик, который отремонтирует Южного шоссе на участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской с мостом "Южный" через р. Самара, будет определен 30 января, сообщается на сайте госзакупок.

На все работы победившей компании выделяют 191,1 млн руб. и срок до 31 мая 2018 года. Прием заявок на участие в аукционе завершится 23 января.