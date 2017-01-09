В Самаре разыскивают преступника, зарезавшего мужчину у кафе "Старый замок"

В воскресенье, 8 января, примерно в 1:30 около кафе "Старый замок" на 17-м км Московского шоссе был обнаружен труп 38-летнего Рината И.
Прибывший на место происшествия эксперт установил, что смерть мужчины наступила от ножевых ранений шеи и живота.
Как сообщили очевидцы, его в последний раз видели с тремя мужчинами. Сыщики установили личность одного из них — 43-летнего Павла М., которого и подозревают в причастности к убийству.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает преступника.
Возможно, речь идет об инциденте, о котором ранее сообщали СМИ.
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