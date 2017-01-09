В Исаклинском районе задержана женщина, подозреваемая в попытке убить еще одного сожителя

В воскресенье, 8 января, около 1:00, из с. Два Ключа в районную больницу доставили 31-летнего нетрезвого Павла Монахова, у которого врачи диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости.
В нападении на него полицейские подозревают сожительницу мужчины — 29-летнюю жительницу райцентра Ольгу Сергееву. Женщина, ранее судимая за кражи, задержана. Мотивом нападения она назвала ревность.
Кроме того, по данным районного суда, в марте 2012 г. она уже была осуждена за убийство сожителя. Тогда преступление было совершено при схожих обстоятельствах: пара распивала спиртное и во время ссоры мужчина якобы обидел Сергееву. После того как он лег на диван и заснул, женщина, желая отомстить за оскорбление, ударила его два раза ножом. От слепого ранения живота "с повреждением корня брыжейки с крупными сосудами, с кровоизлиянием по ходу раневого канала, осложнившегося развитием острой массивной кровопотери" мужчина скончался на месте.
Сергеева признала вину полностью и получила шесть лет лишения свободы.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.