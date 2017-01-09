В Исаклинском районе задержана женщина, подозреваемая в попытке убить еще одного сожителя

В воскресенье, 8 января, около 1:00, из с. Два Ключа в районную больницу доставили 31-летнего нетрезвого Павла Монахова, у которого врачи диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости.

В нападении на него полицейские подозревают сожительницу мужчины — 29-летнюю жительницу райцентра Ольгу Сергееву. Женщина, ранее судимая за кражи, задержана. Мотивом нападения она назвала ревность.

Кроме того, по данным районного суда, в марте 2012 г. она уже была осуждена за убийство сожителя. Тогда преступление было совершено при схожих обстоятельствах: пара распивала спиртное и во время ссоры мужчина якобы обидел Сергееву. После того как он лег на диван и заснул, женщина, желая отомстить за оскорбление, ударила его два раза ножом. От слепого ранения живота "с повреждением корня брыжейки с крупными сосудами, с кровоизлиянием по ходу раневого канала, осложнившегося развитием острой массивной кровопотери" мужчина скончался на месте.

Сергеева признала вину полностью и получила шесть лет лишения свободы.